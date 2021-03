Vivo "Brand Of The Day" ขนดีลพิเศษมาอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็นขบวนสินค้าที่ลดสูงสุด 50% + คูปองส่วนลด 1,500 บาท + แจกของรางวัลมูลค่ารวมถึง 169,930 บาท

- ลูกค้าใหม่กดติดตามร้านตลอดช่วงแคมเปญ รับทันที ส่วนลด 100 บาท ไม่จำกัดขั้นต่ำ

- คูปองสุดพิเศษที่ลดถึง 1,500 บาท เมื่อช้อปครบ 6,000 บาท ที่จะแจกกันในวันที่ 12 และ 15 มี.ค. 64 นี้ มีให้ใช้ในจำนวนจำกัดมากๆ

- พิเศษคูปองส่วนลด 450 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 พิเศษสำหรับคนที่ใส่สินค้าลงตะกร้าก่อนวันที่ 14 มีนาคม เวลา 20.00 น.

นอกจากนี้ยังมีโค้ด Coin Cashback ที่แจกหนักสุด ๆ ตลอดทั้งวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้ ที่แจกในจำนวนจำกัด !!!

- โค้ดรับ 700 coins เพียงช้อปครบ 2,000 บาท

- โค้ดรับ 600 coins เพียงช้อปครบ 2,000 บาท

- ส่วนลด 400 บาท ขั้นต่ำ 4,000 บาท(โค้ด: VIVOBOTD4)

- ส่วนลด 700 บาท ขั้นต่ำ 8,000 บาท(โค้ด: VIVOBOTD7)

Accessory ราคาพิเศษที่ลด 50% ตลอดทั้งวันที่ 15 มี.ค. 64 พร้อมมอบของรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะวันที่ 15 มี.ค. 64

- รับฟรี หูฟัง Vivo TWS เมื่อช้อปสินค้า Vivo ครบ 6,000 บาท สำหรับ ลูกค้า 30 ท่านแรกของวัน

- รับฟรี หูฟัง Vivo Wireless Sport Earphone เมื่อช้อปสินค้า Vivo ครบ 6,000 บาท สำหรับ ลูกค้าลำดับที่ 31-70 ของวัน

Vivo Y1s สมาร์ทโฟนขายดี ราคาคุ้มค่า

ด้านระบบปฏิบัติการ



- Y1s ใช้ Funtouch OS 10.5 บนพื้นฐานของ Android 10 พร้อมใช้งานได้ยาวนานด้วย แบตเตอรี่ 4,030 mAh ทั้งหมดนี้ Y1s จัดให้ในราคา 2,999 บาท

Vivo Y30 (4+64GB) สเปคใหม่จาก Y30 series

ด้านระบบปฏิบัติการ



- Y30 ใช้ Funtouch OS 10.5 บนพื้นฐานของ Android 10 ราคาของ Y30 (4+64GB) ราคาเพียง 4,499 บาท จากราคา 4,999 บาท เฉพาะวันที่ 15 มี.ค. นี้ เท่านั้น

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Vivo Y31 (4+128GB) จาก Y31 series

จุดเด่น



- RAM 4 GB +ROM 128GB

- รองรับการเพิ่ม MicroSD Card และมีระบบสแกนนิ้วด้านข้างตัวเครื่อง

- สำหรับรุ่น Y31 ให้กล้องหลังมาถึง 3 ตัว กล้องหลัก 48+2+2 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 1 ตัว 8 ล้านพิกเซล

- หน้าจอขนาด 6.58 นิ้ว Halo FullView ความละเอียด Ful HD+ (2408 × 1080 พิกเซล)

- เล่นได้ตอดทั้งวันกับแบตเตอรี่ความจุ 5000 mAh รองรับ Fast Charge 18W

ระบบปฏิบัติการ



- เป็นชิพประมวลผล Snapdragon 662 บนระบบปฏิบัติการ Funtouch OS 11 บนพื้นฐาน Android 11 สเปคดีขนาดนี้ Vivo จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ ให้ในราคาเพียง 5,499 บาท จาก 5,999 บาท เฉพาะวันที่ 15 มี.ค. นี้ เท่านั้น

Vivo S1 Pro (8+128GB) จาก S series

จุดเด่น



- RAM 8 GB และหน่วยความจำ 128GB

- หน้าจอขนาด 6.38 นิ้ว ความละเอียด 1080x2340 พิกเซล

- กล้องหน้า 32 ล้านพิกเซล กล้องหลัง 4 ตัว ความคมชัดสูงสุด 48 ล้านพิกเซล + 8 ล้านพิกเซล + 2 ล้านพิกเซล + 2 ล้านพิกเซล

ระบบปฏิบัติการ



- ชิพประมวผลจะเป็น Snapdragon 665 ระบบปฏิบัติการ Funtouch 9.2 บนพื้นฐาน Andriod 9.0 Vivo S1 Pro จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ ให้ในราคาเพียง 5,999 บาท จาก 9,999 บาท เฉพาะวันที่ 15 มี.ค. นี้ เท่านั้น

แล้วพบกับ Vivo "Brand Of The Day" ที่ Shopee ที่เดียวเท่านั้น

ติดตามข่าวสารและสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่ Vivo Thailand Official เพียงคลิกที่ลิ้งก์ Shopee

คลิก