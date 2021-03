คดีสาวถูกตำรวจลักพาตัว - ฆ่าหมกป่า ทำช็อกทั้งอังกฤษ โซเชียลผุดแคมเปญ #NotAllMenButAllWomen เรียกร้องสิทธิผู้หญิง ถามความปลอดภัยอยู่ไหน ทำไมเธอต้องตาย







ผู้หญิงจำนวนมากได้ติดแฮชแท็ก บนสังคมออนไลน์ของอังกฤษและต่างประเทศ ได้เกิดแคมเปญ #NotAllMenButAllWoMen ที่ผู้หญิงออกมาเรียกร้องให้ผู้ชายยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางเพศ การทำร้าย การลวนลาม การพูดจาคุกคาม หรือความรุนแรงในรูปแบบใด ๆ ก็ตามผู้หญิงจำนวนมากได้ติดแฮชแท็ก #NotAllMenButAllWoMen บนทวิตเตอร์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ บอกเล่าประสบการณ์เลวร้ายที่ตนเองได้รับ ทั้งการถูกข่มขืน การถูกลวนลาม แทะโลม คุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือในสถานที่สาธารณะ





อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการร้องเรียน หรือพูดคุยถึงปัญหา ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อกลับถูกโยนความผิด (victim blaming) ว่าเป็นเพราะแต่งตัวโป๊บ้าง ทำตัวเอง ไม่ระวังตัวเองบ้าง ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ชายคือฝ่ายผิด และผู้ชายต่างหากที่ต้องเรียนรู้ว่าไม่ควรทำแบบนี้กับผู้หญิง







ซาราห์ ในคืนที่เธอหายตัวไป และไม่ได้กลับมาอีกเลย





เปิดที่มาแฮชแท็กดัง จากคดีฆาตกรรมสยอง และความจริงที่เหลือเชื่อ

ย้อนกลับไปในวันที่ 3 มีนาคม เวลาประมาณ 21.30 น. ซาราห์ออกจากบ้านเพื่อนในย่านแคลปแฮม เพื่อเดินกลับบ้านที่ย่านบริกซ์ตัน ในกรุงลอนดอน กล้องวงจรปิดได้จับภาพเธอเอาไว้ได้ โดยซาราห์แต่งกายปกติ สวมแมสก์ รองเท้าผ้าใบ กางเกงขายาว เสื้อปิดถึงคอ สวมเสื้อแจ็กเก็ตแขนยาวทับและสวมหมวก ใครจะคิดว่านั่นคือภาพสุดท้ายของเธอ

พบหลักฐานชี้ว่า ฆาตกรคือตำรวจ คดีพลิกแล้วพลิกอีก

แฮชแท็ก #NotAllMenButAllWomen จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงและหยุดการโยนความผิดให้ผู้หญิง ไม่ว่าจะแต่งตัวอย่างไรก็ตาม ต่อให้แต่งตัวรัดกุมก็ยังตกเป็นเหยื่อ ต่อให้ผู้หญิงปิดประตูล็อกกลอนอยู่บ้าน ก็ถูกโจรบุกเข้ามาทำร้ายได้ ดังนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงแม้แต่น้อยนิด แต่เป็นที่ผู้ชาย



























แคมเปญนี้เกิดขึ้นจากคดีของ ซาราห์ เอเวอร์ราร์ด (Sarah Everard) หญิงสาวชาวอังกฤษ วัย 33 ปี ที่หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนถูกพบเป็นศพ และคนร้ายผู้ก่อเหตุคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยคดีนี้เป็นข่าวใหญ่ครึกโครมไปทั่วประเทศอังกฤษ จนสังคมตั้งคำถามว่าความปลอดภัยของผู้หญิงอยู่ที่ไหนซาราห์กลับไม่ถึงบ้านในคืนนั้น ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้เลย จนกระทั่งในวันที่ 10 มีนาคม ซาราห์ก็ถูกพบตัวในที่สุด แต่เธอเสียชีวีตแล้ว กลายเป็นศพถูกทิ้งในป่า เขตเมืองแอชฟอร์ด มณฑลเคนต์ ห่างจากลอนดอนประมาณ 60 กิโลเมตร โดยผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคือตำรวจ ซึ่งล่าสุดถูกจับกุมในข้อหาลักพาตัวและฆาตกรรมเวย์น คูเซนส์ วัย 48 ปี (Wayne Couzens) ผู้ต้องหาในคดีนี้คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยพิเศษด้านการทูตและคุ้มครองรัฐสภา ภายใต้สังกัดตำรวจนครบาลอังกฤษ (Metropolitan Police) หรือ Scotland Yard ซึ่งตามกฎหมายแล้ว เขายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะถูกตัดสินว่ามีความจริงตามข้อกล่าวหาข่าวผู้หญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัวและถูกฆ่าตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สร้างกระแสโกรธแค้นอย่างมาก นำไปสู่การตั้งคำถามมากมายถึงความปลอดภัยในชีวิตผู้หญิง ซาราห์ทำอะไรผิด เธอแค่จะเดินกลับบ้านเท่านั้น ทำไมเธอต้องมาตกเป็นเหยื่อและต้องตาย อีกทั้งผู้ต้องหาคือผู้พิทักษ์สินติราษฎร์ #ทั้งนี้แม้แม้ว่าผู้ชายทุกคน (not all men) จะไม่ได้เป็นผู้ร้าย แต่ผู้หญิงทุกคน (all women) คือเหยื่อที่ถูกกระทำอยู่ทุกวัน และเสียงของพวกเธอควรได้รับการได้ยินขณะนี้ คดีของซาราห์ได้ถูกหยิบยกไปอภิปรายในสภาแล้ว เพื่อหารือถึงมาตรการปกป้องคุ้มครองและระงับป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงทั่วประเทศ