คู่รักจัดเซ็กส์พิสดารผ่านรูลูกบิดประตู เจ้าหนูดันติดแหง็ก หมดกันความเสียวซ่าน ต้องขอคนช่วย

คู่รักเปิดประสบการณ์ เซ็กส์พิสดารผ่านประตู ยัดเจ้าหนูผ่านรูหวังเติมเต็มจินตาการเสียวซ่าน สุดท้ายไฟมอดกลางทาง เจ้าหนูบวมม่วง ติดแหง็กเอาไม่ออก สุดท้ายต้องรีบคนมาช่วย



วันที่ 24 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ Lad Bible นำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่ออกมาแชร์ประสบการณ์เสียวซ่าน ผ่านรายการ Sex Sent Me to the ER ของช่อง TLC ซึ่งจบลงอย่างไม่สวยนัก เมื่อเซ็กส์พิสดารของทั้งคู่ต้องจบลงด้วยความอับอาย แถมยังทำให้หนุ่มคะนองต้องถูกหามส่งมือหมอก่อนที่จะสูญเสียความเป็นชายไปตลอดชีวิต



โดย อีริก และ เคธี่ คู่รักดังกล่าวเปิดเผยว่า เซ็กส์พิสดารของพวกเขาเริ่มขึ้นเมื่ออีริกเกิดปิ๊งไอเดีย สอดเจ้าโลกของเขาผ่านรูเล็ก ๆ ที่ประตูเข้ามาทักทายแฟนสาว รูดังกล่าวเป็นรูที่อีริกเจาะไว้สำหรับติดตั้งลูกบิดประตู และมันก็ค่อนข้างจะเล็กเกินไปเล็กน้อย สำหรับเจ้าหนูของเขาที่อยู่ในสภาพคึกคักพร้อมสู้ศึก



อีริกยอมรับว่า ด้วยความคิดที่ว่าอยากจัดหนักจัดเต็ม เขาจึงกินยาเพิ่มขนาดน้องชายเข้าไปในปริมาณมากกว่าที่แนะนำเล็กน้อย นั่นทำให้อวัยวะเพศของเขาอยู่ในสภาพค่อนข้างบวมใหญ่กว่าปกติ แต่เนื่องจากตอนนั้นทั้งเขาและแฟนสาวต่างก็คึกคักกันได้ที่ จึงตัดสินใจที่จะมีเซ็กส์กันผ่านประตูนั้นเลย



แม้เคธี่แนะนำให้พวกเขามีเซ็กส์กันให้เสร็จสมก่อน แต่ในที่สุดอีริกเองก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน จนสุดท้ายไฟสวาทก็มอดดับกลางทาง เคธี่ต้องรีบโทร. ตามรถพยาบาลมาช่วยเหลือแฟนหนุ่มเป็นการด่วน



กว่าทีมแพทย์จะมาถึง เจ้าหนูของอีริกก็อยู่ในสภาพไม่สู้ดีแล้ว มันเริ่มกลายเป็นสีม่วง แถมยังป่วมเบ่งจนไม่สามารถนำออกมาจากรูได้ แน่นอนว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้เจ้าหนูของเขาก็จะถูกบีบรัดจนเลือดไม่ไหลเวียน จนเขาอาจต้องสูญเสียอวัยวะไป



ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเลื่อยมาตัดประตูส่วนนั้นออก จนเหลือเป็นเฟรมไม้บางส่วนที่เกาะรัดอยู่รอบ ๆ อวัยวะเพศของอีริก ก่อนจะรีบนำตัวเขาส่งห้องฉุกเฉินเป็นการด่วน



งานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์เซ็กส์ที่ยากจะลืมลงจริง ๆ สำหรับคู่หนุ่มสาว ขณะที่อีริกยอมรับว่าในตอนนั้น "ผมรู้สึกสับอายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ"



ขอบคุณข้อมูลจาก Lad Bible