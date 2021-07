ไวรัสสนั่น เปิดคติประจำใจสุดพีค ของตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก พวกพี่ ๆ ตามไม่ทันแล้ว

เปิดคติประจำใจน้อง ๆ ตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิก อีก 5 คนที่เหลือ เรียกได้ว่ามีความพีคไม่แพ้น้องหยาง เล่นเอาเราเกือบตามไม่ทัน













กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ (13 กรกฎาคม 2564) กับคติประจำใจของเหล่าน้อง ๆ นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 (IMO 2021) ในวันที่ 14 - 24 กรกฎาคมนี้ และคติที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ "ความพยายามอยู่ที่ไหน" ของน้องหยาง นายวรภาส มีจิตรไพศาล ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาอธิบายความหมายให้ได้กระจ่างแล้วว่า ตนเองนั้นตีความเป็น 2 แบบแบบแรก คือ การตัดประโยคหลังที่ว่า "ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ออกไป เพราะมองว่าการจะประสบความสำเร็จมีหลายปัจจัย เช่น จังหวะหรือโอกาส ดังนั้นจึงสรุปไม่ได้ว่าแค่ความพยายาม จะทำให้ประสบความสำเร็จเสมอไป และแบบที่สอง คือ มองในมุมการตั้งคำถาม จะทำให้มีการตระหนักรู้ในตนเอง ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น ซึ่งคำคมนี้จะจุดประกายให้เกิดคำถามถัด ๆ ไปได้





วันนี้ (14 กรกฎาคม 2564) กระปุกดอมคอม จะนำเอาคติประจำใจของน้อง ๆ ที่เหลืออีก 5 คน ให้ดูว่า เด็กไทยในปัจจุบันอย่างน้อง ๆ เด็กเก่งเหล่านี้ เขาคิดอย่างไรกันบ้าง









- นายนิธิศ อัญชลีนุกูล หรือ น้องข้าวกล้อง "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความล้มเหลวอยู่ที่นั่น แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่ต้องหยุดพยายาม เพราะทุกความพยายาม มีความหมายเสมอ"









- นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ หรือ น้องพร้อม "ความเพียรชนะการเรียน"









- เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หรือ น้องสไปรท์ "I would like to say every moment counts for you, so make the time that you spend for you dreams a very special moment, make sure that you do someting that you'll be happy with when you go back and look at yourself."









- นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ หรือ น้องน่านน้ำ "ที่ผมมีวันนี้ได้ เพราะผมผ่านเมื่อวานมาแล้ว"









- นายศรัณยู ทองจรัส หรือ น้องแก่น "เดิน 1 กิโลเมตร กับวิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ระยะทางเท่ากัน"

ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมหาศาลกว่า 58,000 ครั้ง และมีการเข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้น้อง ๆ ในการแข่งขัน รวมถึงบางคนยังแซวสนั่น ทั้งน้องน่านน้ำ ที่บอกว่า "ที่ผมมีวันนี้ได้ เพราะผมผ่านเมื่อวานมาแล้ว" จนทำให้ บก.ลายจุด เข้ามาบอกว่า "จะส่งใบสมัครพรรคเกรียนไปให้" และเพจ FAP-Gamer เข้ามาแซวน้องว่า "นี่เริ่มเป็นห่วงว่าน้องจะไม่มีวันพรุ่งนี้เอา" หรือกระทั่งเพจ ฟิสิกส์แม่งเถื่อน ยังบอกว่า "นี่สิ ตัวจริง กูยอม"

ส่วนน้องแก่น ศรัณยู ก็เป็นอีกคนที่โดนแซวไม่แพ้กัน กับคำคม เดิน 1 กิโลเมตร กับวิ่ง 1 กิโลเมตร ได้ระยะทางเท่ากัน โดยที่เพจ Tutor Khor เข้ามาบอกว่า "แต่ถ้าไปซื้อมะเขือยาว 1 กิโล แม่ค้าจะบอกว่า ไม่มี เพราะยังไงมันก็ยาวไม่ถึง 1 กิโล"