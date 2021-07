ม.จ.จุลเจิม ชวนใส่เสื้อเหลือง 28 ก.ค. เตือน ม็อบอย่าเหยียบย่ำหัวใจ ระวังเจอ.. !

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอชวนเชิญร่วมกัน ใส่เสื้อสีเหลืองกัน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงอยากทำอะไรดี ๆ ให้กับตัวเองเนื่องในวันเกิดไม่ว่า เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินหรือประชาชนคนธรรมดา เช่นพวกเรา ๆ ก็อยากจะทำบุญวันเกิดได้ไปไหว้พระ ปล่อยนก ปล่อยปลา ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่พวกเราชาวพุทธได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ด้วยเชื่อกันว่า เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ต่อตนเอง และครอบครัว ช่วยให้พ้นเคราะห์ภัย ต่าง ๆ เป็นต้น



แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวเนื่องกับวันมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรือไม่ แต่ก็ขอเตือนสติกันไว้ก่อนคือ ผมได้รับคำเตือนและกระซิบจากพรรคพวกผมที่อยู่ในขบวนการว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ได้มีการวางแผนชุมนุมที่จะก่อความวุ่นวายและรุนแรงแบบวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ ที่ได้มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาชุมนุมก่อความรุนแรงวุ่นวาย ซ้ำเติมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด พร้อมทั้งได้ทำผิดกฎหมายของบ้านเมือง ไม่เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์วิกฤติของประเทศเลยแม้แต่น้อย



ไม่อยากให้มีการบาดเจ็บล้มตายกัน ตอนนี้ประเทศชาติของเราได้บอบช้ำจากการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเดียวก็ย่ำแย่พอแล้ว อย่าให้ถึงกับต้องบาดเจ็บล้มตายกันอีก จากโรคแทรกซ้อนอื่น ๆที่จะตามมาอีกเลย ทางที่ดีผมว่าควรใส่หน้ากาก ล้างมือให้สะอาด (กันเถอะครับ) เว้นระยะห่าง แล้วอยู่บ้านจะเป็นการดีที่สุดจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ อย่าให้วลีเด็ด ของท่านจอมยุทธ์ "โค้วตุงหมง" ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรปี 2518 ที่ว่า "ยุ่งตายห่า" เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราอีกเลยครับ













ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 อันเป็นวันมหามงคล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (วันเกิด) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ 69 พรรษา ตามธรรมเนียม แล้ว ย่อมจะต้องมีการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา ตามราชประเพณีที่ได้เคยปฏิบัติกันต่อ ๆ มาถ้าเป็นวันเกิดของคนธรรมดาทั่ว ๆ เช่นพวกเรา ก็อยากจะไปทำบุญ ทำทานในวันเกิดให้ตนเอง แต่ปีนี้ งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดจัดงานพระราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา เพราะทรงเป็นห่วง ไม่ต้องการให้มีคนมารวมกันเยอะ ๆ ต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 จะทำให้ ข้าราชบริพาร เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทหาร/ตำรวจ ตลอดจนประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จมากมาย จะลำบาก อาจจะติดการแพร่ระบาดของโควิด 19จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาทั้งหมด สำหรับปีนี้ แต่ทรงมีพระราชประสงค์ ให้จัดอย่างเงียบ ๆ แบบส่วนพระองค์ไม่ให้เป็นที่เอิกเกริก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญปิ่นโตภัตตาหาร และเครื่องสังฆทาน เครื่องไทยทาน (เครื่องไทยธรรม) ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ตามวัดวาอาราม และให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปปล่อยนกปล่อยปลาและที่แย่ยิ่งกว่าวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือในวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้วางแผนชุมนุมก่อความรุนแรงอีกรอบ คราวนี้ได้ชักชวนกันให้แต่งชุดดำลงถนน โดยอ้างว่าเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสีย และประเทศไทยในช่วงโควิดผมอยากจะถามต่อคณะบุคคลกลุ่มนั้น ว่าทำไมต้องก่อความเดือดร้อนในวันที่ 28 กรกฎาคม พวกคุณ ๆ อยากจะไว้อาลัยกัน ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม หรือหลังวันที่ 28 กรกฎาคม ก็ได้ อย่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั่วทั้งพระราชอาณาจักรในวันนั้นเลยผมขอร้องเถอะครับ ในวันมหามงคลงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของประชาชนทั่วประเทศ ถ้ากลุ่มดังกล่าวจะทำกันจริง ๆ และทำนอกลู่นอกทางกันจนเกินงาม ถึงขนาดใส่ชุดดำออกมากัน หรือมีการเผาทำลายพระบรมรูปกัน ผมเชื่อแน่ว่าอาจจะมีพวกสลิ่ม (ที่พวกคุณเรียกกันรวมทั้งตัวผมด้วย) ไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อสีเหลือง เสื้อสีแดงรักสถาบัน ตลอดจนเสื้อสีเขียว ไม่ต้องพูดถึงเสื้อสีกากี จะออกมาต่อต้านแน่นอน ให้สมใจอยากตามแผนของพวกหัวขบวน ทั้งที่อยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่อยากล้มสถาบัน เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศแน่นอนครับ ถ้าจะใส่ชุดดำแล้วเผาพระบรมรูปกันในวันนั้น ซึ่งเป็นวันมหามงคลของชาวไทยเรา ระวังเสื้อสีกากี และเสื้อเขียวที่ทนไม่ได้ คงไม่ยอมอีกต่อไป......... "Don’t have a sound in the Silence wall" …..เบื้องหลังกำแพงที่เงียบสงบ ไม่มีใครรู้ว่า จะมีอะไรซ่อนอยู่ การนิ่งประเมินผล ไม่แสดงออกรอดูท่าที นี่คือ "หลักการทางทหารปฏิบัติการพิเศษของทุกประเทศทั่วโลก" เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมจึงไม่อาจจะทำนายอนาคตกลุ่มบุคคลดังกล่าวล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมไม่ได้ขู่ ได้แต่ขอภาวนาให้ข่าวที่ผมรู้มาแค่เป็นแค่ข่าวลือ