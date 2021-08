โซเชียลฮือฮา พบรูปสลัก นักบวชโชว์ท่า 18+ บนเพดานโบสถ์เก่าแก่ ซ่อนสายตามาได้กว่า 800 ปี เผยเบื้องหลังเรื่องนี้มีที่มา









ไม่มีใครสังเกตเห็นรูปสลักนูนต่ำนี้ จนกระทั่ง บิล ซีเวลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เปิดคาเฟ่ขึ้นในพื้นที่โบสถ์ และมีคนสังเกตเห็นเข้าโดยบังเอิญ โดยผลงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า Seamus O'Toole ซึ่งได้สร้างกระแสดราม่าไม่น้อยในชุมชน บ้างก็ว่าบัดสีควรกำจัดทิ้ง บ้างก็ว่ามันคือของเก่าแก่ที่สำคัญ และควรปล่อยไว้เช่นนั้น





เหล่าชาวโซเชียลตั้งคำถามว่ามันคือภาพจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน แล้วนักบวชหรือคริสตศาสนิกชนผู้ศรัทธา ไม่เคยสังเกตเห็นเลยหรืออย่างไรว่ามีภาพทำนองนี้แอบซ่อนอยู่มานานหลายร้อยปีรูปแกะสลักดังกล่าวเป็นของจริง เป็นภาพนักบวชเปลือยท่อนล่าง ยกขาสองข้างขึ้นเหนือบ่า โชว์ของลับชัดเจน มันอยู่บนขอบเพดานไม้ของโบสถ์ All Saints Church ในเมืองเฮริฟอร์ด มณฑลเฮริฟอร์ดเชอร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษข้อมูลจาก บริเตนเอ็กซ์เพรส ระบุว่า โบสถ์ All Saints Church เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเฮริฟอร์ดสร้างขึ้นในช่วงคริสศตวรรษที่ 12 อายุประมาณ 800 ปี ต่อมาในช่วงต้นคริสศตวรรษที่ 13 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และได้มีการบูรณะใหม่ ได้เกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหว ทำให้ต้องบูรณะใหม่ ใช้เวลานานกว่าร้อยปีกว่าจะแล้วเสร็จอย่างไรก็ตาม ในปี 2539 โบสถ์ได้ปิดตัวลง เนื่องจากความเก่าแก่และทรุดโทรมมาก จึงมีการบูรณะใหม่เกือบทั้งหมด และได้กลายเป็นศูนย์เอนกประสงค์ของชุมชน และมีคาเฟ่ชื่อดังเปิดให้บริการต่อมาในปี 2541 สาธุคุณ แอนดรูว์ มอตแทรม เจ้าอาวาสหัวสมัยใหม่ แนะนำอย่างจริงจังให้นำรูปสลักนี้มาทำโปสการ์ดขาย แต่แน่นอนว่าสังฆมณฑลแห่งเฮริฟอร์ดเชอร์ไม่อนุมัติ ไม่อนุญาตหลังจากผ่านไป 23 ปี อยู่ดี ๆ Seamus O'Toole ก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง และโด่งดังยิ่งกว่าเดิมเพราะคนแชร์ไปทั่วอินเทอร์เน็ตจนเป็นไวรัล ซึ่งเหล่าพนักงานประจำคาเฟ่และเจ้าหน้าที่โบสถ์ ยอมรับว่าประหลาดใจมาก แต่ทุกคนต่างก็ยินดีที่มันกลายเป็นที่โด่งดังหลังจากนี้ น่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเดินทางมาดูของจริงให้เห็นกับตา และอาจจจะกลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนก็เป็นได้ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun