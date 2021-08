สาวปิ๊งหนุ่มออนไลน์ หล่อสายเปย์

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล



ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

จากการรายงานของ เว็บไซต์เดลี่เมล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ระบุว่า เอ็มมา พบกับผู้ชายชื่อ แฮร์รี่ ผ่านทางแอปฯ หาคู่ออนไลน์ เขาเป็นทุกอย่างที่เธอใฝ่ฝัน มาแบบฟูลแพ็กเกจ หล่อ หุ่นดี รวย ครบจบในคนเดียว ไม่มีอะไรปังไปกว่านี้อีกแล้ว แต่มันมีปัญหาบางอย่างที่แปลก เพราะเวลาวิดีโอคอลคุยกัน เขามักจะอยู่ในห้องมืด ๆ ไม่เปิดไฟ ทำให้เห็นหน้าไม่ชัด แต่เธอก็ไม่คิดมาก คิดว่าเขาสะดวกแบบนั้น



แน่นอนว่าเอ็มมาไม่ขอกลับไปคบด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เธอให้อภัยจอร์จ ทั้งสองเคลียร์กันได้ในที่สุด และตกลงว่าสถานะหลังจากนี้คือเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้น

ย้อนกลับไปหลายเดือนก่อน เอ็มมา คุณแม่ลูกหนึ่งผู้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พบรักกับหนุ่มทางออนไลน์ และตัดสินใจเดตกับเขา เพราะมั่นใจว่านี่แหละคือคนที่ใช่ ทั้งรูปหล่อ หุ่นดี โปรไฟล์ปัง เป็นนักธุรกิจที่มีเงินและมีรถหรู จนเธอตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขา แม้ว่าจะเพิ่งคบกันได้ไม่กี่เดือนก็ตาม แถมยังไม่เคยเจอตัวเป็น ๆ เลยด้วยซ้ำสุดท้าย ความหวังของเธอก็พังทลาย เพราะพบว่าผู้ชายที่เธอคุยด้วยมาโดยตลอด และบอกว่ารักมาก ปลอมโปรไฟล์ขึ้นมา และที่ช็อกกว่านั้นก็คือ เขาดันเป็นคนใกล้ตัวนี่เอง….จนกระทั่งวันหนึ่ง เอ็มมาตัดสินใจจะไปหาเขาที่ลอนดอน โดยตั้งใจบินจากลิเวอร์พูลมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ แต่ปรากฏว่าแฮร์รี่ไม่สามารถมาพบได้ อ้างว่าติดธุระด่วนทางธุรกิจและจำเป็นต้องบินไปดูไบในวันนั้นอย่างไรก็ตาม เอ็มมากับแฮร์รี่ก็คุยกันมาโดยตลอด แต่ด้วยความที่ไม่เคยเจอกันเลยสักครั้ง เพราะเขาบ่ายเบี่ยงมากโดยตลอด บวกกับข้อสงสัยที่ว่าแฮร์รี่บอกว่าเป็นคนลอนดอน แต่กลับมีสำเนียงคนเหนือ มันค่อนข้างผิดปกติ เธอจึงตัดสินใจไปออกรายการ Catfish UK ซึ่งเป็นรายการจับโป๊ะคนปลอมเอ็มมาเล่าทุกอย่างให้พิธีกรฟัง เอารูปให้ดู พร้อมบอกว่าตอนนี้คุยกันถึงขั้นแต่งงาน ซึ่งไม่ใช่แค่วางแผนเล่น ๆ แต่ตั้งใจแต่งจริง เธอบอกพ่อแม่และญาติพี่น้องหมดแล้ว เตรียมหาสถานที่และกำหนดวันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่าจะใช้ชีวิตคู่กับคนนี้ ซึ่งพอพิธีกรถามว่ามันเร็วเกินไปสำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่แบบนี้หรือไม่ เพราะเธอยังไม่เคยเจอแฮร์รี่สักครั้ง แถมคบกันได้แป๊บเดียว เอ็มมาก็บอกว่าเธอมั่นใจเอ็มมา กล่าวหญิงสาวเล่าอีกว่า แฮร์รี่เป็นสายเปย์ตัวจริง เขาส่งของขวัญมากมายมาให้เธอ ทั้งดอกไม้ เครื่องประดับ รองเท้า และอีกมากมาย เขาอ่อนโยนมาก เป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงทุกคน เพอร์เฟคเหมือนกับเจ้าชายในเทพนิยายเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตาม เทพนิยายที่เอ็มมาฝันไว้ก็แตกดังโพละ ทางรายการพบว่ารถสปอร์ตหรูของแฮร์รี่เป็นภาพที่หามาจากอินเทอร์เน็ต ส่วนรูปภาพแฮร์รี่ใช้ แท้จริงแล้วคือ นายแบบและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อ โคมาล มีผู้ติดตามมากกว่า 5 หมื่นคนและเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับฟิตเนสพิธีกรติดต่อไปหา โคมาล เพราะเขาอาจจะเป็นแฮร์รี่จริง ๆ ก็ได้ แต่โคมาลรูปหล่อยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น เขาไม่เคยรู้จักเอ็มมามาก่อน ไม่ได้เดตออนไลน์กับใครและก็มีแฟนอยู่แล้ว ซึ่งพอเอ็มมารู้ความจริงก็ถึงกลับปล่อยโฮออกมาต่อมา พิธีกรติดต่อไปหา แฮร์รี่ บอกความจริงไปว่าทุกคนรู้แล้วว่าเขาใช้รูปคนอื่นมาหลอกเอ็มมา แฮร์รี่ก็ยอมรับความจริงทุกอย่าง พร้อมบอกเอ็มมาว่า เขายินดีจะนัดพบเจอกับเธอที่สวนสาธารณะ ซึ่งเอ็มมาตกลงทันที และพอเจอเท่านั้นแหละ เอ็มมาช็อกกว่าเดิมแฟนเก่าคือ จอร์จ หนุ่มรุ่นใหญ่แก่กว่าพ่อและหัวหงอกทั้งหัว ที่เคยเดตกัน 2 - 3 สัปดาห์ เมื่อปีก่อน เขามาพร้อมช่อดอกไม้ช่อใหญ่และยื่นให้เอ็มมา แต่เธอไม่รับ พร้อมกับกระชากสร้อยคอที่เขาให้ ปาใส่เขา บอกว่าเขาให้เธอเสียเวลาชีวิตไป 6 เดือนทางด้าน จอร์จ สารภาพว่า ทุกอย่าง ๆ ที่เขาบอกเอ็มมามันมาจากใจจริง ๆ ของที่ส่งให้ก็ซื้อให้เองจริง จอร์จเล่าว่า ตอนที่พบเอ็มมาครั้งแรก เขาปิ๊งเธอทันทีและรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีมาก แต่พอคุยกันไปได้ไม่ถึงเดือนก็โดนเทจอร์จตระหนักได้ว่าเขารักเอ็มมา เธอเป็นคนสวย และเป็นผู้หญิงที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วย เป็น the love of my life เขาจึงอยากกลับไปหาเธออีกครั้ง แต่รู้ว่าเธอคงจะโกรธมากและปฏิเสธเขาอย่างไรเยื่อใยแน่นอน จึงตัดสินใจปลอมเป็นคนอื่น ยอมรับว่ามันผิด แต่ก็อยากจะขอโอกาสอีกครั้ง เพื่อจะได้คงความสัมพันธ์นี้ไว้ต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail