ดราม่า คนไทยเมนต์คลิป Uncle Roger โดนแคปไปแก้แกรมม่า หวังดีหรือสะเออะ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เกิดดราม่าขึ้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย เมื่อยูทูบเบอร์ด้านเกมชื่อดัง Skizztv ที่มีคนกดซับกว่า 5 ล้านซับ ได้เข้าไปคอมเมนต์ในคลิป Uncle Roger แต่กลับโดนคนแคปคอมเมนต์นั้นไปแก้แกรมม่า เกิดเสียงแตกว่า แบบนี้หวังดีตั้งใจ หรือสะเออะอวดภูมิกันแน่ ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอม จะมาไล่เรียงดราม่านี้ให้ฟังกัน

ยูทูบเบอร์ดังของไทย ไปคอมเมนต์ Uncle Roger ด้วยภาษาผิด ๆ ถูก ๆ จนโดนแคปไปประจาน

คนแคปคอมเมนต์ลงเพจ แถมเอาปากกามาวงแกรมม่า บอกเพื่อการศึกษา

เพจดังเอามาเตือน คนไทยจะไปตรวจแกรมม่ากันทำไม คอมเมนต์เอาอ่านรู้เรื่อง ไม่ใช่อ่านเอาแกรมม่า

ทางเพจแก้แกรมม่าออกมาชี้แจง ไม่ได้ต้องการหมิ่นใคร หลังจากคนเอาไปว่า เส้นบาง ๆ ระหว่างหวังดี กับสะเออะ

















ทั้งนี้ เรื่องราวนี้เกิดจากการที่มีคลิปของ ไนเจิล อึ้ง นักแสดงตลกชาวมาเลเซีย ซึ่งเขาเรียกแทนตัวเองว่า อังเคิลโรเจอร์ (Uncle Roger) โดยในคลิปนั้น อังเคิลโรเจอร์ ได้วิจารณ์การทำแกงเขียวหวานของ เจมี่ โอลิเวอร์ เซเลบริตี้เชฟชื่อดังชาวอังกฤษ ที่ทำแกงเขียวหวานที่ไม่ใช่แกงเขียวหวาน ทั้งเอาไก่ไปทอดก่อนใส่ไปในแกง การเอาผักชีไปปั่นเพื่อให้แกงเกิดสีเขียว ใส่ขิงแทนข่า ใส่พริกไป 3 เม็ดแถมขูดเม็ดพริกออก รวมไปถึงการเอาเห็ดใส่ลงไปแบบเพียบ ๆ จนทำให้ทั้งคนไทยและคนเอเชียที่รักการทำอาหารไทย ออกมาวิจารณ์กันขรมงานนี้ ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหว โดยเฉพาะคนไทยที่รับไม่ได้อย่างรุนแรงกับการทำแกงเขียวหวานที่ไม่ใช่แกงเขียวหวาน หลายคนพิมพ์คอมเมนต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และช่อง Skizztv ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาง่าย ๆ แม้แกรมม่าจะผิดเพี้ยนอย่างมาก แต่อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที.My God.. I’m Thai people If I cooking Green Curry like this My mom’ll hit me with pan to dead. ซึ่งความหมายที่ตั้งใจจะสื่อคือ แม่เจ้า...ฉันเป็นคนไทย ถ้าฉันทำแกงเขียนหวานแบบนี้ แม่ฉันคงจะตีฉันด้วยกระทะจนตายทว่า หลังจากที่ช่อง Skizztv คอมเมนต์ไปแล้ว กลับมีคนไทยเหมือนกันแคปภาพคอมเมนต์ดังกล่าวไปโพสต์ในเพจสอนภาษาอังกฤษ มีการเขียนแก้คอมเมนต์มากมาย ด้วยการเอาปากกามาวง เนื่องจากโครงสร้างประโยคผิดแกรมม่าหลายจุด หลายจุดวงแล้วเขียนว่า WTF (เหี้_ไรเนี่ย) รวมถึงการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก การใช้คำเชื่อม การไม่ใส่ Article หน้าคำนาม และบอกว่าที่แก้แกรมม่าให้แบบนี้ เพื่อเท่านั้นนอกจากนี้ ทางเพจยังไล่เรียงมา 10 ข้อ และอธิบายรัว ๆ ว่าผิดอย่างไร เช่นคำว่า I'm Thai people หมายถึงคน ๆ เดียวคือคนคอมเมนต์ จะใช้ People ซึ่งเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ต้องใช้ person ซึ่งเป็นเอกพจน์ แต่เอาเข้าใจง่าย ๆ ก็ I'm Thai หรือการใช้ If clause (ประโยคเงื่อนไข) แบบที่ 1 ที่จะใช้ if+simple tense ก็จะได้ main clause ที่เป็น future simple ประโยคนี้เช่น If I cook green curry like this, my mom will hit me with a pan to death.ด้าน เฟซบุ๊ก Princess Hinghoi ได้ออกมาเตือนคนที่ไปแคปคอมเมนต์มาประจานแกรมม่าว่า ทุกวันนี้ ตนทำงานกับคนต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ แต่ภาษาก็ไม่ได้แข็งแรงมาก จะพยายามใช้คำง่าย ๆ สร้างประโยคง่าย ๆ ที่สื่อสารแล้วเข้าใจ และที่ผ่านมาไม่เคยโดนจิกจากคนต่างชาติเรื่องภาษาที่ใช้เลย ตราบใดที่อ่านหรือพูดแล้วเข้ายังเข้าใจ สื่อสารกันรู้เรื่องอยู่ แม้กระทั่งเวลาบรีฟงานก็ใช้ภาษาง่าย ๆ แบบนี้ ตนเข้าใจว่าถ้าเป็นงานเขียนมันควรจะถูกต้องตามหลัก แต่ที่ช่อง Skizztv คอมเมนต์ไปนั้นมันก็เหมือนคุยกันเฉย ๆ ทำไมต้องถูกนำมาสอนแก้แกรมม่าขนาดนั้นอย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมาก ซึ่งมองว่าเป็นเส้นบาง ๆ ระหว่างความหวังดีกับความยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือไม่ การพูดแบบผิด ๆ ถูก ๆ บางทีมันก็เป็นเสน่ห์ที่น่ารักดี พิมพ์ผิดหรือถูกก็ไม่ได้มีผลอะไร ไม่เห็นมีฝรั่งคนไหนมาคอมเมนต์ต่อว่าเรื่องภาษา แต่นี่คนไทยด้วยกันเองกับเอามาแขวะกันซะได้ต่อมา เพจสอนภาษาอังกฤษดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นช่อง Skizztv หรือทำให้เสียหายและไม่ได้ใช้คำพูดหยาบคายใด ๆ มั่นใจว่าที่โพสต์ไปนั้นไตร่ตรองมาพอสมควรแล้ว แต่หากทางทางช่องมองว่า เป็นการหมิ่นประมาท คนก็ขอโทษและยอมรับผลของมัน ส่วนโพสต์ในอดีต ขออย่าขุดคุ้ยกันเลยเพราะคนเรามีผิดพลาดกันได้ เป็นการพิจารณาในชั้นศาล พร้อมฝากถึงแฟนคลับของช่องดังกล่าวทั้งนี้ เรื่องการหมิ่นประมาท ต่อให้พี่เขาเป็นบุคคลสาธารณะ แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคน 2 คน ไม่ว่าจะเพื่อนของตนหรือแฟนคลับของช่อง ขอแนะนำว่าการไม่มายุ่งเกี่ยวจะดีที่สุดขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Princess Hinghoi