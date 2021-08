คิง เพาเวอร์ ปรับแผนเสริมทัพเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้บริการ “KING POWER CHAT TO SHOP อยู่ที่ไหน ก็ช้อปฟิน ไม่ต้องมีไฟลต์บิน” รับประสบการณ์ซื้อสินค้าโฮม เดลิเวอรี ในราคาดิวตี้ ฟรี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจาก คิง เพาเวอร์ ได้ในระหว่างอยู่บ้าน

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “จากแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตและรวมถึงรูปแบบการช้อปปิ้งของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เป็นสาเหตุทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและหารูปแบบใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ซึ่งทาง คิง เพาเวอร์ ก็ให้มีการเปิดช่องทาง ‘KING POWER CALL TO SHOP ช้อปง่าย ช้อปคุ้ม ส่งไว’ ที่หมายเลข 02-338-7870 โดยมีลูกค้าให้ความสนใจ โทร.สอบถามสินค้าจาก คิง เพาเวอร์ อย่างต่อเนื่อง ไปเมื่อไม่นานมานี้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแบบ Service Beyond Expectation ที่ไร้ขีดจำกัด คิง เพาเวอร์ จึงเพิ่มช่องทางให้บริการรูปแบบใหม่ล่าสุดภายใต้บริการ ‘KING POWER CHAT TO SHOP อยู่ที่ไหนก็ช้อปฟิน ไม่ต้องมีไฟลต์บิน’ เป็นช่องทางให้บริการจาก คิง เพาเวอร์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก คิง เพาเวอร์ ได้ง่ายๆ จากที่บ้านเหมือนมาช้อปด้วยตัวเอง ผ่านช่องทาง LINE Application เพียงเพิ่มเพื่อน LINE: @KP_ChatToShop หรือ LINE: @Kingpowerofficial เพื่อสอบถามสินค้าโฮม เดลิเวอรี โดยไม่ต้องมีไฟลต์บิน เสมือนมี Personal Shopper ส่วนตัว ให้บริการแนะนำและช่วยเลือกซื้อสินค้าอย่างใกล้ชิดตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดส่งสินค้าให้ภายใน 7 วัน โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.