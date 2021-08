องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ผ่านโครงการ "Science Delivery By NSM Season 2" ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งตรงถึงบ้าน รอบรู้รอบตัว สนุกง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว ผ่านช่อง Youtube NSM Thailand

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. ยังคงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมผ่านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของผู้คนในสังคมจึงต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิต ซึ่ง อพวช. ยังคงเดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ผ่านโครงการ "Science Delivery By NSM Season 2" วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง YouTube : NSMThailand ที่เน้นการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลก ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ก็จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. มีการผลิตรายการใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากถึง 16 รายการ ที่มีความหลากหลายของเนื้อหารายการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่อยู่รอบตัวเรา ที่สามารถรับชมในช่วง Work From Home หรือ เรียน Online ได้หลากหลายรายการที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพบอกเล่าในแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์ รายการ Health me up และ Sport Hack



ส่วนคนที่ชื่นชอบการทำอาหารสามารถติดตามได้จากรายการ คิดเช่น – science ที่ได้ เชฟฟาง ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช มาปรุงรสรังสรรค์เมนูจานเด็ดกับของดีคู่ครัวไทย รวมทั้ง รายการด้านวิทยาศาสตร์ให้แง่ของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา รายการย้อนรอยวิทย์, บ้านนาเมือง , เที่ยวทั่วทิศวิทย์ทั่วไทย, Research Tour



ส่วนเยาวชนที่สงสัยเรื่องราวต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และหาสิ่งจูงใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ อพวช. สามารถติดตามได้ผ่านรายการ NSM Family Club โดยมีน้องอาเธอร์ และคุณแม่มาบอกเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ภายในบ้าน รายการ Science Gangster รายการเรียลลิตี้ที่นำน้อง ๆ Influencer ที่ชนะการประกวดมาชวนคุณตะลุยท่องโลกวิทยาศาสตร์, รายการด้านการประดิษฐ์แนววิทยาศาสตร์ก็มี Maker Man เป็นการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากกระดาษ, รายการ Science Craft หรือรายการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโลกการสื่อสารผ่านรายการ Coding Explorer



และมีรายการสำหรับผู้สูงวัยให้เข้าถึงการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันอย่างถูกวิธี ผ่านรายการ วัยเก๋ารู้เท่าทันเทคโนโลยี ส่วนคนที่ชอบและรักสัตว์เลี้ยงภายในบ้านมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ กับรายการ Pet at Home รวมทั้งใครที่ชอบปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว หรือดอกไม้ภายในบ้านก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านรายการ plant at home

ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว กับโครงการ Science Delivery By NSM Season 2 ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุก กับคลิปใหม่ ๆ ในทุก ๆ วัน ได้ที่ช่อง YouTube NSMThailand



หรือเลือกรับชมสาระน่ารู้ เรื่องราวดี ๆ พร้อมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ที่ Facebook, Website, Twitter, Line, IG และ application tiktok NSM Thailand