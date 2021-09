นับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการฯ เมื่อปีพ.ศ. 2560 คิง เพาเวอร์ ยังคงยืดหยัดในเจตนารมณ์ของ ‘การให้’ และการเชื่อใน ‘ พลังคนไทย ’ โดยยึดเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ผนวกเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ได้ขยายกรอบการดำเนินงานสู่วงกว้างขึ้น เพื่อให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่างๆ อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน MUSIC POWER กับการปั้นเวทีประกวดดนตรีใหม่ THE POWER BAND การประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่า ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักดนตรีได้มีเวทีแสดงความสามารถนำไปสู่การเป็นวงดนตรีคุณภาพในอนาคต,การเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ไกลกว่าเดิมเพื่อพัฒนาคน และชุมชนให้ตรงจุด

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมสินค้าชุมชนไทยที่ชูความงดงามของงานฝีมือและมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้ COMMUNITY POWER โดยทีมคิง เพาเวอร์ ได้เข้าไปร่วมคิด ร่วมพัฒนา และต่อยอดสินค้าให้ตอบโจทย์ตลาดโลก เพื่อนำไปสู่การประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนในระดับสากล โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มีทั้งคอลเลกชั่นของที่ระลึกประจำสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่ไปจำหน่าย ณ เดอะ ซิตี้ แฟนสโตร์ แอทคิง เพาเวอร์ สเตเดียม เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ และสินค้าที่พัฒนาร่วมกับแบรนด์สตรีทแวร์ดังระดับโลกอย่าง atmos ที่จำหน่ายไปยัง 8 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น, อเมริกา, เกาหลีใต้ และอังกฤษ เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ มีผู้ผ่านเข้ารับคัดเลือกเพียง 69 โครงการ จาก 205 โครงการ ใน 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินเดีย, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม หลายประเทศ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย วิธีการนำเสนอผลงาน, ผลลัพธ์ที่วัดได้เชิงคุณภาพ, ประสิทธิภาพของการรังสรรค์โครงการ, ความมุ่งมั่นตั้งใจ, ความสัมพันธ์กับชุมชน, การตอบโจทย์ความต้องการ, ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย, ความมีส่วนร่วม, ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีองค์กรชื่อดังระดับภูมิภาคได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆ อาทิ Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited, Bloomberry Resorts Corporation, Pacific SOGO Department Stores Co., Ltd., Heineken Malaysia Berhad, Accenture, Inc. เป็นต้น

“ผมเชื่อในพลังคนไทย และอยากเห็นเยาวชน ชุมชน และสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ความสำเร็จนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ พันธมิตรต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงานในองค์กร คู่ค้า ชุมชน และประชาชน ที่ล้วนแต่มีส่วนร่วมให้โครงการต่างๆ บรรลุความสำเร็จด้วยดีตามที่ตั้งเป้าไว้” นายอัยยวัฒน์กล่าวสรุป