อ.จุฬาฯ เผยปมการบ้าน ป.4 ยากสุดขั้ว ยันเป็นหลักสูตรจริง แต่ไม่ใช่หลักสูตรไทย

อ.ฟิสิกส์ จุฬาฯ เผยปมการบ้าน ป.4 ถามเรื่องกายวิภาค ชี้เป็นเนื้อหาจริง หลักสูตรอินเตอร์ของเคมบริดจ์ ถามเรื่องกระดูก ชาวเน็ตเชื่อครูสอนแล้วถึงเอามาออกการบ้าน พ่อแม่ต้องรู้ว่าหลักสูตรลูกเข้มข้นแค่ไหน







จากกรณีมีการแชร์การบ้านยาก ๆ ของนักเรียนชั้น ป.4 ซึ่งคุณแม่ที่ต้องสอนการบ้านลูกถึงกับปวดหัว หาคำตอบไม่ได้จริง ๆ โดยคำถามมีอยู่ว่า "It is a thin and dense membrane that on the outer surface of the bone." แปลเป็นไทยก็คือ ส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีเพจดังให้ข้อมูลว่า เป็นคำถามขอนักศึกษาแพทย์ เอามาถามเด็กทำไมนั้น

ล่าสุด (18 กันยายน 2564) ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าคำถามดังกล่าว ไม่ได้ตั้งขึ้นมามั่ว ๆ เป็นเนื้อหาในหลักสูตรจริง แต่ไม่ใช่หลักสูตรไทย เป็นหลักสูตรของอังกฤษ (เคมบริดจ์) เข้าใจว่าเป็นคำถามของโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งในเนื้อหาเป็นเรื่องโครงสร้างร่างกายและกระดูกกับกล้ามเนื้อ (skeleton and muscle) ซึ่งจะมีตำราประกอบว่ากระดูกส่วนไหนเรียกว่าอะไร









ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กที่เรียนอินเตอร์ปัจจุบันการเรียนการสอนไปไกลมาก บางคนบอกว่าลูกเรียนอินเตอร์ อายุ 8 ขวบ รู้แล้วว่าเด็กมีกระดูกหลายชิ้นมากกว่าผู้ใหญ่ แถมรู้เหตุผลด้วยว่าทำไมเป็นแบบนั้น จึงคาดว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องที่สอนแล้ว จึงเอามาออกในการบ้าน การศึกษาไปไกลกว่าที่คิด ขนาดเด็ก ป.4 ยังเรียนหลักสูตรเคมบริดจ์

ส่วนอีกด้านก็มองว่าเพราะหลักสูตรการเรียนที่ต่างกันสุดขั้ว ทำให้ค่าเทอมแตกต่างกันมาก ผู้ปกครองต้องรู้ว่าหลักสูตรที่ให้ลูกเรียนเข้มข้นแค่ไหนขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Sathon Vijarnwannaluk