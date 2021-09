แม่ช็อก การบ้านเด็ก ป.4 ถามเรื่องกายวิภาค เอาวิชาแพทย์ปี 2 ถามเด็ก ป.4 เพื่ออะไร ?

แม่ช็อก การบ้านเด็ก ป.4 ถามเรื่องกายวิภาค ส่วนประกอบใดเป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกะโหลกศีรษะ งานนี้หมอบ่นอุบ เอาวิชาแพทย์ปี 2 มาถามเด็ก ป.4 คิดอะไรอยู่ 10 ขวบเอง

เรื่องการบ้านยาก ๆ ของลูก นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งของผู้ปกครองที่ต้องสอนการบ้านเด็ก เนื่องจากความรู้ที่ผู้ปกครองเคยเรียนมา บางทีอาจคืนส่งครูไปหมดตั้งแต่แรกแล้ว พอถึงคราวต้องสอนลูก ๆ กว่าจะรื้อฟื้นความรู้เหล่านี้ได้ก็แทบแย่

"It is a thin and dense membrane that on the outer surface of the bone." แปลเป็นไทยก็คือ ส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกะโหลกศีรษะ

ล่าสุด วันที่ 17 กันยายน 2564 เฟซบุ๊ก รักลูกคลับ - Rakluke Club มีการโพสต์การบ้านยาก ๆ ของเด็ก ป.4 ที่คุณแม่ปวดหัว หาคำตอบไม่ได้จริง ๆ โดยคำถามมีอยู่ว่า