แคปชั่นอวยพรวันเกิดเพื่อนรัก การันตีความซี้ผ่านข้อความกินใจ ทั้งซึ้ง ฮา และภาษาอังกฤษ

วันเกิดเพื่อนทั้งทีต้องหาแคปชั่น อวยพรวันเกิดเพื่อนรักสักหน่อย วันนี้เราจัดคำอวยพรวันเกิดเพื่อนสนิทมาให้หลากหลายแบบ มีทั้งอวยพรวันเกิดเพื่อนซึ้ง ๆ อวยพรวันเกิดเพื่อนฮา ๆ หรืออวยพรวันเกิดเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเก๋ ๆ ไว้โพสต์อวยพรวันเกิดเพื่อนในเฟซบุ๊ก ไอจีสตอรี่ หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เลือกข้อความที่ใช่กันได้เลย

1. Happy birthday นะยู ขอให้เจอเนื้อคู่เร็ว ๆ นะเพื่อนรัก

2. Happy birthday เพื่อนรัก ! ของขวัญไม่มีให้หรอก แต่ถ้าอยากแดนซ์ อยากกิน ขอให้บอก เดี๋ยวจัดให้

3. คนหน้าตาดีมักจะมีเพื่อนที่หน้าตาดี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงคบเธอมานานขนาดนี้…แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ !

4. เรารู้สึกโชคดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักและมีเธอเป็นเพื่อนสนิท Happy birthday นะจ๊ะ

5. สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อน ! อายุเพิ่มขึ้นอีกปี ขอให้เจอแต่เรื่องราวดี ๆ ในทุกวันนะ

6. Happy birthday วันนี้วันเกิดเพื่อนรัก ขอให้มีความสุข ยิ้มเยอะ ๆ มีเงินมีทองใช้ตลอดทั้งปี สุขภาพแข็งแรง

7. แฮปปี้เบิร์ธเดย์ เธอไม่ใช่แค่เพื่อนนะ แต่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเราไปแล้ว รักแกนะ

8. แกก็เหมือนไวน์นั่นแหละ ที่ยิ่งเก่ายิ่งดี ยิ่งมีอายุยิ่งดูดี สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อน

9. ไม่ว่ายังไงฉันก็จะอยู่ข้างเพื่อนเสมอนะ ขอให้มีวันที่ดี สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนรัก

10. ช่วงนี้พักผ่อนน้อยไปใช่ไหม วันเกิดปีนี้ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรง พักผ่อนเยอะ ๆ เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยความแข็งแรงนะ

11. ขอให้สนุกกับวันพิเศษอย่างเต็มที่นะเพื่อนรัก

12. ความสุขใกล้ตัว เริ่มต้นปีด้วยความสุขนะเพื่อน Happy Birthday

13. ขอบคุณที่เป็นเสียงหัวเราะ เป็นรอยยิ้ม เป็นความสุขให้กันเสมอมา สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนรัก

14. ดีใจที่บนโลกนี้มีคนแบบแก Happy Birthday

15. ขอให้วันเกิดของเธอพิเศษเหมือนตัวเธอนะ Happy Birthday เพื่อนรัก

16. สุขสันต์วันเกิดนะ มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง สมหวังทุกสิ่งนะเพื่อน

17. ถึงเพื่อนสนิทจะมีน้อย แต่เพื่อนพอจะมีสักสองร้อยให้ยืมไหม ! สุขสันต์วันเกิด

18. วันเกิดปีนี้ขอให้สวยวันสวยคืน แซ่บแล้วแซ่บอีก ขอให้เจอความรักที่ดี มีคู่ชีวิตที่ดี มีความสุขในทุก ๆ วันนะเพื่อนรัก

19. บ้านพักคนชราจะต้องสดใสมากแน่ ๆ ถ้ามีแกกับฉัน แก่ไปด้วยกันนะเพื่อนรัก

20. Happy Birthday นะเพื่อนรัก คงไม่มีคำอวยพรไหนดีไปกว่า “ไปกินหมูกระทะกัน”

21. สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนรัก งวดนี้อย่าลืมซื้อเลขวันเกิดนะ ! ถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมกันล่ะ

22. สุขสันต์วันเกิดคนที่รู้จักฉันดีที่สุด ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนมีความสุขและประสบความสำเร็จไปอีกขั้นนะ

23. Happy Birthday มาหลายปี อยากให้เพื่อนมี Happy Anniversary กับเขาบ้างจัง

24. ขอให้เพื่อนเจอคู่ในปีนี้ นี่คือคำอวยพรวันเกิดที่แสนดี ด้วยความปรารถนาดีจากใจฉันเอง

25. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวันนี้วันอะไร วันเกิดเพื่อนคนสวยของฉันไงถึงจะแก่ขึ้นอีก 1 ปี

26. Happy Birthday วันนี้ไม่มีใครชิงหมาเกิด แต่เป็นวันถือกำเนิดของเพื่อนเราเอง

27. Happy Birthday เพื่อน ! เป่าเค้กด้วยกันไปจนฟันปลอมหลุดเลยนะ

28. โชคดีกว่าการได้เกิดมาก็มีเราเป็นเพื่อนนี่แหละ Happy Birthday เพื่อนรัก !

38. Happy birthday ! From good friends and true, from old and new, may good luck and happiness follow you !

สุขสันต์วันเกิด จากเพื่อนรักเพื่อนแท้ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ที่ขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขในชีวิต

39. Happy birthday ! May all your wishes and dreams come true on this special day.

สุขสันต์วันเกิด ขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนา ทุกความฝันของคุณเป็นจริงในวันสุดพิเศษนี้นะ

40. Wishing you a day of joy and a year of happiness. Have a wonderful birthday !

ขอให้มีวันที่สนุกสดใส ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุข และขอให้เป็นวันเกิดที่แสนวิเศษนะเพื่อนรัก

41. You look more youthful than ever ! Wishing you a very happy birthday !

ดูเด็กลงกว่าที่ผ่าน ๆ มาอีกนะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในวันเกิดนะเพื่อน

42. Wishing you all the best on your birthday ! May all your wishes come true today and always. Happy birthday !

ขอให้เป็นวันเกิดที่มีแต่สิ่งดี ๆ คิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาตั้งแต่วันนี้และตลอดไป สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อน

43. Count the happy times in your life, not the sad ones. Judge your age by the friends you have, not the years. Wishing you a very happy birthday !

จดจำแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต ลืมความทุกข์ให้สิ้น สนุกตามวัยไปกับเพื่อน ๆ ที่คุณมี ขอให้เป็นวันเกิดที่ดีมาก ๆ นะ

44. Wishing you a birthday that's just as wonderful as you are ! Everyone has birthdays, and you wear yours better than most !

ขอให้คุณมีวันเกิดที่แสนพิเศษเหมือนที่คุณเป็น ทุกคนมีวันเกิดด้วยกันทั้งนั้น แต่ขอให้คุณมีวันเกิดที่ดีกว่าใคร

45. I may not be able to join you in celebrating your special day, but I'm sending you my best wishes for a wonderful birthday. Love you !

แม้จะไม่ได้ไปเอ่ยคำอวยพรวันเกิดต่อหน้าในวันพิเศษของเธอ แต่ขอส่งความปรารถนาดีไปให้อย่างจริงใจ ให้เพื่อนรักมีความสุขมาก ๆ ในวันเกิดปีนี้นะ

46. Wishing you a wonderful birthday ! May you have an amazing day and a mild hangover tomorrow !

ขอให้มีวันเกิดที่แสนวิเศษ ขอให้เป็นวันที่ดีมาก ๆ และขอให้ไม่แฮงก์ในวันรุ่งขึ้นด้วย

47. You're not getting older - you're just becoming more distinguished.

คุณไม่ได้แก่ขึ้น คุณแค่จะกลายเป็นคนที่พิเศษขึ้นในอีกปีแค่นั้น

48. Wishing a Happy Birthday to the friend who brings so much light and happiness into my life. May your day be as special as you are to me!

สุขสันต์วันเกิดให้กับเพื่อนที่ทำให้ชีวิตฉันมีความสุข ขอให้เธอมีคืนวันที่ดีเหมือนที่เธอมอบมันให้กับฉัน

49. Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.

สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนรัก ขอให้ทุกความสุขสมหวังเป็นจริงตามที่ต้องการทุกอย่าง

50. Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.

ลืมอดีตไปซะ มองไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่กำลังจะมาในอนาคตนะ