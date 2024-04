รวมคำคมเด็ด ข้อคิดโดนใจ ความหมายดี ช่วยฮีลใจให้มีแรงใช้ชีวิต

11. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein

ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน ถ้าเราอยากจะทรงตัวได้ เราก็ต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

12. "When one door closes another door opens, but we so often look so long and so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which open for us." (Alexander Graham Bell)

เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานจะเปิดขึ้น แต่คนเรามักจะมัวอาลัยอาวรณ์กับประตูบานที่ปิดลงแล้ว

เราจึงมองไม่เห็นประตูอีกบานที่เปิดรอเราอยู่

13. "The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, worry about the future, or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly."

เคล็ดลับของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ก็คือการหยุดคร่ำครวญถึงอดีต หยุดกังวลถึงอนาคต และหยุดคาดเดา

ปัญหาล่วงหน้าแล้วใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและจริงจัง

14. "When I am anxious it is because I am living in the future. When I am depressed it is because I am living in the past."

เมื่อไรที่ฉันกังวล นั่นเป็นเพราะฉันกำลังมีชีวิตอยู่ในอนาคต เมื่อไรที่ฉันหดหู่ นั่นเป็นเพราะฉันกำลังเอาชีวิต

ไปจมอยู่ในอดีต

15. "Your past is important but it is not nearly as important to your present as the way you see your future" (Tony Campolo)

อดีตเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้มองเห็นอนาคต

16. "Look at what happened in the Past. Learn something valuable from it. Do things differently in the present." (Spencer Johnson)

จงย้อนมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าจากมัน แล้วทำในสิ่งที่แตกต่างให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน

17. "Life is available only in the present moment. If you abandon the present moment you cannot live the moments of your daily life deeply." (Thich Nhat Hanh)

ชีวิตมีอยู่แค่ในปัจจุบันเท่านั้น หากคุณละเลยช่วงเวลาปัจจุบันไป คุณก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้

อย่างแท้จริง

18. "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough troubles of its own." (Matthew)

อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ ปล่อยให้วันพรุ่งนี้กังวลถึงตัวมันเอง เพราะแต่ละวันของเรานั้นมันมีปัญหามากพออยู่แล้ว

19. "Nothing is worth more than this day." (Johann Wolfgang von Goethe)

ไม่มีสิ่งไหนที่จะมีคุณค่ามากกว่า "วันนี้"

20. "If you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today."

ถ้าหากคุณยังพูดถึงสิ่งที่คุณทำไปเมื่อวานนี้ คุณก็ไม่ได้ทำวันนี้ให้เต็มที่หรอก