แคปชั่นใหม่ ๆ ข้อความเด็ดโดนใจ สำหรับสายโซเชียลเจ้าคารม

31. It's time to celebrate all over again. Happy Anniversary !

ได้เวลาฉลองวันครบรอบกันอีกปีแล้ว Happy Anniversary นะ

32. Here's to another love-filled year together. Happy Anniversary !

ครบรอบอีกปีแล้วนะที่เรารักกันดีมาตลอด Happy Anniversary นะที่รัก

33. Every day, continue to love each other more and more. Happy Anniversary ! Happy Anniversary

รักกันแบบนี้ไปทุก ๆ วันเลยนะ

34. Thanks for being the big spoon to my little spoon.

ขอบคุณที่เป็นคนคอยโอบกอดทุกสิ่งที่เป็นฉันมาโดยตลอด

35. You are and will always be my happy place.

คุณคือความสุขของฉันทั้งในวันนี้และตลอดไป

36. Sleeping by your side guarantees sweet dreams.

ขอบคุณที่เป็นฝันดีของฉัน แค่มีคุณนอนข้าง ๆ ฉันก็สบายใจ

37. Thanks for being my handyman even when nothing between us ever feels broken.

ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอด ทั้งในวันที่สุขและวันที่ทุกข์

38. For better or worse, I still choose you.

ไม่ว่าจะร้ายดียังไง ฉันก็เลือกคุณ

39. You're the only team I ever want to play on.

คุณเป็นคนเดียวที่ฉันอยากอยู่ใกล้ เป็นคนที่ฉันอยากใช้เวลาร่วมกัน

40. I seriously won the lottery ! I feel like the luckiest person on the planet to have you by my side.

ไม่ต้องถูกหวยรางวัลที่ 1 ก็ได้ แค่มีคุณอยู่ข้างกายฉันก็เหมือนถูกรางวัลใหญ่ และได้เป็นคนที่โชคดีที่สุดบนโลกใบนี้