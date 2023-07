Keep Calm And Love Rainy Days.

ตั้งสติ ผ่อนคลาย และปล่อยใจไปกับวันฝนตก



The best thing one can do when it’s raining is to let it.

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เมื่อฝนตกก็คือปล่อยให้มันเป็นไป



Let the rain wash away all the pain of yesterday.

ปล่อยให้สายฝนช่วยชำระล้างความเจ็บปวดของเมื่อวานให้หายไป



Sometimes there is nothing you can do, but let it rain and wait for the sunshine.

เวลาฝนตก เราก็ทำได้แค่ปล่อยให้มันตกไปแล้วรอให้แดดออกอีกครั้งเท่านั้นเอง



Rain is cold because it reminds you to go cuddle with someone.

ฝนตกทำให้รู้สึกหนาว เพื่อช่วยย้ำเตือนว่าให้เราได้กอดใครสักคน



After the rain, the grass will always grow.

หลังฝนตก ต้นไม้ใบหญ้าย่อมเจริญเติบโต



Every drop of rain is singing “I love you, I love you, I love you !”

ลองฟังดี ๆ เสียงหยดน้ำฝนอาจจะกำลังส่งเสียงร้องเพลง ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ ฉันรักคุณ ! อยู่ก็ได้



When you ask for rain, you got to be sure that you can deal with mud as well.

เมื่อถามหาสายฝน ก็อย่าลืมที่จะรับมือกับโคลนที่เกิดขึ้นด้วย



Even on a rainy day, you can be someone’s sunshine.

คุณอาจจะเป็นแสงแดดอันสดใสของใครบางคนในวันที่ฝนตกก็ได้นะ