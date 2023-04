แคปชั่นหน้าร้อน ภาษาไทย-อังกฤษ จิ้มไว้ตั้งสเตตัส ให้โลกรู้ว่าร้อนแบบตะโกน

จดเลยจ้า… แคปชั่นหน้าร้อน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละประโยคจึ้งใจ เอาไว้ตั้งสเตตัสโพสต์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าร้อน

ร้อนขนาดนี้จะละลายติดพื้นอยู่แล้วนะคะ พระอาทิตย์จะรู้บ้างไหม ? อากาศเมืองไทยช่วงซัมเมอร์เริ่มร้อนจัดขึ้นทุกปี บางปีมาไวจนเตรียมตัวแทบไม่ทัน ถ้าอากาศร้อนจนไม่รู้จะบ่นอะไรแล้ว ลองมาจิ้มแคปชั่นฮา ๆ แคปชั่นหน้าร้อน แคปชั่นคลายร้อน รวมถึงคำคมคลายร้อน เอาไว้โพสต์สเตตัส หรือตั้งเป็นแคปชั่นประกอบภาพลงโซเชียลเก๋ ๆ ฮา ๆ เรียกสีสันให้หน้าร้อนนี้กันเถอะ เรามีมาฝากเพียบเลยค่ะ

แคปชั่นอากาศร้อนกวน ๆ

แคปชั่นร้อนเงิน

แคปชั่นหน้าร้อน ความรัก แคปชั่นอ่อย

แคปชั่นหน้าร้อน ภาษาอังกฤษ

41. "Summertime is always the best of what might be." - Charles Bowden

- ซัมเมอร์นี่แหละคือช่วงที่รอคอย เพราะจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น

42. "I love how summer just wraps its arms around you like a warm blanket." - Kellie Elmore

- ฉันรักช่วงเวลาอบอุ่นที่มีอ้อมแขนคุณอยู่ข้าง ๆ เหมือนตอนที่ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มนุ่ม ๆ

43. "Summer means happy times and good sunshine. It means going to the beach, going to Disneyland, having fun." - Brian Wilson

- ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาของความสุข ช่วงเวลาที่มีแสงแดดจ้า ๆ ช่วงเวลาที่เราจะได้ไปเริงร่าที่หาดทราย หรือไปสวนสนุกให้สุดเหวี่ยง

44. "In summer, the song sings itself." - William Carlos Williams

- บรรยากาศของฤดูร้อนนี่มันช่างดีต่อใจจริง ๆ

45. "It's a smile, it's a kiss, it's a sip of wine ... it's summertime!" - Kenny Chesney

- ช่วงเวลาที่มีแต่รอยยิ้ม ช่วงเวลาของจูบแสนหวาน ช่วงเวลาของการจิบไวน์ ช่วงนี้ไง "ซัมเมอร์"

46. "Ah, summer, what power you have to make us suffer and like it." - Russell Baker

- แดดจ้า ๆ ช่วงหน้าร้อน แม้จะร้อนจับใจ แต่ก็เป็นความทรมานที่เราแอบหลงรักเช่นกัน

47. "A life without love is like a year without summer." - Swedish Proverb

- ชีวิตที่ไร้รัก ก็เหมือนปีที่ไม่มีหน้าร้อน

48. "Summer has filled her veins with light and her heart is washed with noon." - C. Day Lewis

- ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาแห่งความสดใส ลม ฟ้า แสงแดดใด ๆ ช่วยพาความหม่นหมองใจไปกับอากาศร้อน ๆ เลย

49. "Summer is a promissory note signed in June, its long days spent and gone before you know it, and due to be repaid next January." - Hal Borland

- ฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาแจ้งเตือนว่าอีกนิดก็จะเดือนมิถุนายนแล้ว จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้ว และอีกพริบตาเดียวก็ขึ้นปีใหม่ เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว

50. "Hot weather opens the skull of a city, exposing its white brain, and its heart of nerves, which sizzle like the wires inside a light bulb." - Truman Capote

- คลื่นความร้อนเปิดฝาเมืองให้เราได้รู้ถึงภาวะโลกร้อน ร้อนจนแสบตา ร้อนจนสมองชา เส้นประสาทก็เต้นตุบ ๆ เหมือนสายไฟในหลอดไฟร้อน ๆ