แคปชั่นหน้าหนาว ทั้งหนาว ทั้งโดน เซฟเก็บไว้ โพสต์ตอนไหนก็จึ้ง

รวมแคปชั่นหน้าหนาวกวน ๆ จี๊ดโดนใจทั้งคนโสด คนมีคู่ หน้าหนาวปีนี้ต้องจัดสักโพสต์

ยุคสมัยนี้ เวลาจะลงรูปสักทีก็ต้องมีแคปชั่นเด็ด ๆ ที่อ่านปุ๊บ ไลก์ปั๊บ ไหน ๆ อากาศเริ่มหนาวทั้งที จะไม่มีแคปชั่นหน้าหนาวจี๊ด ๆ ก็คงไม่ได้แล้ว วันนี้เราเลยรวบรวมแคปชั่นหน้าหนาวจากโซเชียลมาฝาก ที่มีทั้งแคปชั่นหน้าหนาวฮา ๆ แคปชั่นหน้าหนาวภาษาอังกฤษ แคปชั่นหน้าหนาวกวน ๆ แคปชั่นหน้าหนาวสำหรับคนโสด แคปชั่นหน้าหนาว twitter ฮิต ๆ แคปชั่นหน้าหนาวอ้อน ๆ เลือกรูปที่ชอบ จัดแคปชั่นที่ใช่ แล้วเรียกยอดไลก์ให้ทะลุทะลวงกันเลย

Cold weather is the perfect excuse for hugging

อากาศหนาว ๆ อย่างนี้หาคนมากอดสักหน่อยก็คงดีสุด ๆ



We go together like winter and a sweater

จริง ๆ แล้ว เราเข้ากันมากเลยนะ เหมือนฤดูหนาวและเสื้อกันหนาว



If kisses were snowflakes, I'd send you a blizzard

ถ้าการจูบเหมือนละอองหิมะ ฉันคงส่งพายุหิมะไปถล่มใจคุณ



Be like snow: beautiful but cold

จงเป็นเหมือนหิมะ : สวยแต่เย็นชา



If you listen carefully, the winter silence is beautiful

ลองฟังดี ๆ แล้วจะรู้ว่า ความเงียบของฤดูหนาวช่างสวยงาม