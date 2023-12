แคปชั่นปีใหม่ คำคมโดนใจ ป่วน กวน ฮา ความหมายดี ๆ ทั้งไทยและอังกฤษ

จัดเต็ม แคปชั่นปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ ด้วยข้อความโดนใจ ทั้งแบบกวน ๆ ฮา ๆ และภาษาอังกฤษ

แคปชั่นปีใหม่กวน ๆ แคปชั่นปีใหม่น่ารัก ๆ

แคปชั่นเคานต์ดาวน์ปีใหม่

แคปชั่นปีใหม่คนโสด

แคปชั่นปีใหม่กับแฟน

แคปชั่นปีใหม่ให้กำลังใจ

แคปชั่นปีใหม่ภาษาอังกฤษ

57. Happy New Year ! I want to spend every moment of the coming year with you.

สวัสดีปีใหม่ ฉันอยากใช้ทุกนาทีในปีนี้ไปกับเธอ

58. You’re the most wonderful person in my life. Happy New year, sweetheart.

คุณคือคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตฉัน สวัสดีปีใหม่นะที่รัก

59. May this love live forever in our hearts and grow stronger by each year !

ขอให้รักคงอยู่ตลอดไปในหัวใจเรา และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในทุก ๆ ปี

60. New year is the start of a new book with 365 pages. Make it a great one !

ปีใหม่คือการเริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่ที่มี 365 หน้า มาเขียนหนังสือดี ๆ อีกเล่มกัน

61. May this new year bring you joy, peace, and happiness.

ขอให้ปีใหม่พาความเบิกบาน ความสงบ และความสุขเข้ามาในชีวิต

62. Wish this new year becomes the most memorable one for you.

ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่น่าจดจำที่สุดสำหรับคุณ

63. Goodbye to last year, hello to this one. Wishing you a happy new year !

บอกลาปีเก่า สวัสดีปีใหม่ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่แฮปปี้

64. Wishing you a happy and prosperous new year. May all of your hard work and dedication pay off in the year ahead.

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขและรุ่งเรือง ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการทุ่มเททำงานหนัก

65. May you have a new year full of surprises and good things.

ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์และสิ่งดี ๆ