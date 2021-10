ปลุกระดมส่งต่อพลังแห่งการให้ ฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 กับ 4 ภารกิจในโครงการ ‘ช้อปปี้ร่วมใจไฟท์โควิด’

1. กล่องร่วมใจ (Goods Donation): แบรนด์พันธมิตรรวมพลังสร้างสรรค์ส่งต่อ ‘กล่องร่วมใจ’ ที่รวบรวมของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันมาอย่างครบครับ อาทิ เจลล้างมืออนามัยแอลกอฮอล์จากเดทตอล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำจากฮาร์ปิค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมจากจอห์นสัน อาหารแห้ง ขนม และเครื่องดื่มจากพนมรุ้ง ซีเล็ค ออร่า โอวัลติน ไวไว โมโนริ และเอ็มมิลค์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกส่งมอบกล่องร่วมใจให้แก่กลุ่มเส้นด้าย และ Food For Fighters ผ่านร้านค้า Official Store ‘ShopeeTogether for Donation’ ที่ช้อปปี้ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ

2. ทุกคำสั่งซื้อแทนกำลังใจ (Brand Donation): ทุกคำสั่งซื้อสินค้าของแบรนด์พันธมิตรบน Shopee Mall อาทิ กันพลา วิลเลจ สกายเวิร์ธ สมาร์ทโฮม และแอ๊ดด้า ฟุตแวร์ แบรนด์พันธมิตรขอร่วมสมทบทุนเพิ่ม 11 บาทเพื่อนำไปบริจาคแก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ

3. บริจาคออนไลน์ (E-Donation): ผู้ใช้งานสามารถซื้อคูปองบริจาคโดยตรงในร้านค้า Official Store ของมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ต้องการผ่านช้อปปี้แพลตฟอร์ม