ทลายโรงงานปั๊มแบงก์ดอลลาร์ปลอม ผลิตเงิน 150 ล้าน ประหนึ่ง Catch me if you can

ตำรวจเข้าทลายโรงงานแหล่งผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอม พบผลิตมาแล้วกว่า 150 ล้านบาท มากันเป็นแท่น ประหนึ่งในหนังเรื่อง Catch me if you can













ทั้งนี้ พบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า fact eing ของ น.ส.จิราพัชร (สงวนนามสกุล) ประกาศขายธนบัตรดอลลาร์ปลอม จึงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ PCT และตำรวจนครบาล เข้าสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว ขออนุมัติศาลออกหมายจับ 3 คน และจับ น.ส. ฟ้า ได้เป็นคนสุดท้าย ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT และคณะ ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอม โดยยึดหลักฐานได้มากกว่า 36,000 ใบ จากที่ผลิตมาแล้วกว่า 50,000 ใบ คิดเป็นความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 150 ล้านบาท













น.ส.พชร หรือ เพชร ผู้ต้องหาที่ 1







น.ส.อรทัย หรือ หงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2







น.ส.ศรินรัตน์ หรือ อี๊ด ผู้ต้องหาที่ 3





จากนั้น ตำรวจได้นำหมายค้นเข้าต้นที่บ้านของ น.ส.ฟ้า ใน อ.บางเลน จ.นครปฐม และได้จับกุม น.ส.ฟ้า เป็นผู้ต้องหาที่ 4 พร้อมกับยึดของกลางได้ดังนี้











แท่นผลิตธนบัตรปลอม 1 เครื่อง





ธนบัตรปลอมสกุลดอลลาร์ 50,000 ฉบับ

ด้านตำรวจได้แจ้งข้อหาคือ ร่วมกันผลิตทำปลอมขึ้น ซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยผู้ต้องหาขบวนการนี้รับว่าผลิตธนบัตรปลอมนี้เป็นครั้งแรก และยังมีขบวนการที่ร่วมกระทำความผิดอีก ทั้งนี้จะได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อไป







โดยที่ น.ส.เพชร และ น.ส.หงษ์ ยอมรับว่า ตนได้รับการว่าจ้างจาก น.ส.อี๊ด ให้นำธนบัตรดอลลาร์ปลอมออกมาขาย ส่วน น.ส.อี๊ดบอกว่า ตนเป็นคนว่าจ้างจริง แต่มี น.ส.ฟ้า รับจ้างผลิตให้