MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers) ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ และ นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับรางวัล "สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand)" ในงาน Kincentric Best Employers Thailand Virtual Awards and Learning Conference 2021

โดย MEA เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งหมด 14 แห่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Centerpoint Studio บางนา พร้อมออกอากาศสดทาง Virtual Conference

สำหรับโครงการประกวดดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ซึ่งถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง โดยมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21

#MEAaward #BestEmployers2021

#MEASmartPeople #HCM #SEAM

#HumanCapitalManagement

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร