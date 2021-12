vivo Y76 5G พาถ่ายรูปคริสต์มาส-ปีใหม่ 2022 แชะเพลิน แบตฯ อึด สนุกขั้นสุดทุกพิกัด

พาเที่ยวต้อนรับบรรยากาศคริสต์มาสและปีใหม่ กับโลเคชั่นสุดฮอตกลางกรุง แค่พก vivo Y76 5G ไปเครื่องเดียวก็ได้รูปสวยเพียบ ด้วยกล้อง 50MP พร้อมประสิทธิภาพการใช้งานลื่นไหล ดีไซน์ล้ำ แบตเตอรี่จุใจ ชาร์จไว 44W ไม่ว่าจะเล่นเกม อัปโซเชียล ก็เพลินได้ตลอดวัน

ปลุกความสนุกแห่งเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022 ด้วยการเช็กอินพิกัดถ่ายรูปธีมคริสต์มาสสุดต๊าชใจกลางกรุงเทพฯ ที่เราคัดมาแล้วว่าเที่ยวง่าย เดินทางสะดวก ใกล้ BTS แถมงานนี้แค่พกสมาร์ตโฟน vivo Y76 5G ไปเป็นเพื่อนคู่ใจ ก็สามารถแชะภาพสวยคมชัด อัปโซเชียลทันใจ พร้อมเล่นเกมมัน ๆ ได้ทั้งวัน โดยไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่หมด เรียกว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่อยากใช้ชีวิตแบบเต็มที่สุด ๆ เมื่ออุปกรณ์พร้อม คอสตูมพร้อม จะรออะไรล่ะ ไปถ่ายรูปต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันเลย !

พิกัด 1 : Central World

สตาร์ตพิกัดแรกกับแลนด์มาร์กที่ต้องถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอน อย่างลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดใหญ่จัดเต็มแทบทุกปี ครั้งนี้มุมถ่ายรูปมาในโทนสีพาสเทลหวาน ๆ โดยเนรมิตมาให้ถึง 8 โซน และที่ขาดไม่ได้คือต้นคริสต์มาสยักษ์ขนาดกว่า 40 เมตร สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประดับประดาอย่างงดงาม ซึ่งถ้าใครกลัวว่าคนจะเยอะ ลองมาตอนกลางวันดู บอกเลยว่าแสงสดใสเปล่งประกายไม่แพ้ไฟยามค่ำคืน สมกับชื่อธีม Shine Together เลยล่ะ

เมื่อมาถึงแล้วอย่ารอช้า คว้าสมาร์ตโฟน vivo Y76 5G ขึ้นมาให้ไว รุ่นนี้เขามาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูง 50MP และนวัตกรรมเซ็นเซอร์ใหม่ ช่วยให้จับรายละเอียดภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในฉากที่สว่าง มืด หรือย้อนแสง ก็สามารถประมวลผลออกมาได้สวยคมชัดสุด ๆ

นอกจากนั้นยังมีกล้องโบเก้ 2MP สำหรับถ่ายพอร์เทรตหน้าชัด หลังละลาย แบบเนียน ๆ เป็นธรรมชาติ และกล้องมาโคร 2MP ถ่ายภาพระยะใกล้ได้ถึง 4 เซนติเมตร รวมถึงฟีเจอร์กล้องอย่างฟิลเตอร์และสไตล์การถ่ายภาพใหม่ ๆ ทำให้ครีเอตภาพได้หลากหลายแบบมาก ถ่ายปุ๊บลงโซเชียลได้ปั๊บ

สำหรับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่ 16MP ถ่ายหน้าสดก็สวย แถมมีโหมด New Face Beauty มาให้เลือกเติมแต่งภาพเซลฟี่ให้เป๊ะขึ้น ทั้งปรับโทนสีผิว รูปหน้า และเมคอัพ ด้วยอัลกอริธึมอัปเกรดล่าสุด ไม่ว่าใครก็สวยง่ายในแชะเดียว

พิกัด 2 : Central Embassy

ไปลุยกันต่อที่พิกัดถัดไป แค่นั่งรถไฟฟ้าจากสถานีชิดลมมาลงที่เพลินจิต ก็จะพบกับจุดเช็กอินที่มาในธีม Christmas Park ชวนให้รื่นรมย์เหมือนได้เดินเล่นในสวนสาธารณะเมืองนอก เราเลยไม่พลาดถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสขนาดมหึมาประดับด้วยพรรณไม้เขียวขจีกันก่อนเลย แล้วยังมีกล่องของขวัญกับสโนว์แมนยืนต้อนรับก่อนเข้าศูนย์การค้าด้วยนะ จากนั้นขึ้นไปชั้น 2 จะเจอมุมถ่ายรูปสวย ๆ ทั้งอุโมงค์ไฟ Glow with the Flow Tunnel สีขาวสลับแดง เพิ่มฟีลลิ่งวันคริสต์มาส รวมถึง The Rabbit's Garden ที่มีกระต่ายตัวโตกลางสวนให้ถ่ายรูปคู่ด้วย

รัวชัตเตอร์จนเริ่มเมื่อย ขอนั่งพักแป๊บหนึ่ง พร้อมผ่อนคลายกับเกมสุดโปรด ซึ่งบอกเลยว่า vivo Y76 5G เป็นอีกหนึ่งเกมมิ่งโฟนที่น่าสนใจทีเดียว เพราะมี Ultra Game Mode 2.0 ให้เราเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมได้ทุกช่วงเวลา โดยสามารถปรับสลับระหว่างโหมด "ประหยัดแบตเตอรี่" "สมดุล" และ "ประสิทธิภาพ" ได้ทันทีด้วยแถบด้านข้าง พร้อมแดชบอร์ดแบบไดนามิกแสดงพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง CPU, GPU, เวลาเล่นเกม และพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ แล้วยังให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบ 4D ที่สมจริง เพียงแค่ลากสามนิ้วจากหน้าจอลงมา จะปรากฏฟีเจอร์ Picture-in-Picture ที่ช่วยให้คุณสามารถแชตสนทนาขณะเล่นเกมได้อีกด้วย แต่ถ้าไม่ชอบเล่นไปแชตไป ก็เปิดโหมดห้ามรบกวน เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนของข้อความต่าง ๆ แค่นี้ก็เข้าไปอยู่ในโลกของเกมได้สนุกยิ่งขึ้นแล้ว

พิกัด 3 : EmQuatier - Emporium

หลังจากได้พักขาแล้ว เราก็เดินทางมายังอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสุดคิวต์บริเวณลานหน้าเอ็มควอเทียร์ ที่ปีนี้เนรมิตต้นคริสต์มาสขึ้นมาในคอนเซ็ปต์ “The Journey of Joy” โดดเด่นด้วยซานต้าตาหวานและเหล่าผองเพื่อนสีสันคัลเลอร์ฟูล เพื่อเพิ่มความสดใสและสนุกสนานส่งท้ายปี หันไปทางฝั่งอุโมงค์เชื่อมเข้าห้างเอ็มโพเรียมก็เป็นอีกมุมถ่ายรูปที่ห้ามพลาด เพราะมีลูกบอลหลากสีประดับไฟน่ารักสุด ๆ เรียกได้ว่าถ่ายมุมไหนก็ได้กลิ่นอายของเทศกาลคริสต์มาสเต็มไปหมด

ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปกลางวันได้เริดเท่านั้นนะ แต่กล้องของ vivo Y76 5G ยังสามารถเก็บภาพตอนกลางคืนได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน ด้วย Super Night Mode ที่ทำให้ภาพชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อย พ่วงด้วยเทคโนโลยี AI Extreme Night Selfie ในกล้องหน้า ที่เก็บรายละเอียดได้ครบ ไม่เบลอ ลดนอยส์ และให้คอนทราสต์แสงที่สมบูรณ์แบบ โดยยังคงความสวยโดดเด่นให้ใบหน้า จุดนี้ถือว่ายกระดับการเซลฟี่กลางคืนขึ้นไปอีกขั้นเลยทีเดียว

vivo Y76 5G สมาร์ตโฟนดีไซน์พรีเมียม บางเบา พกพาง่าย

ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศคริสต์มาส-ปีใหม่กันมาหลายพิกัด เห็นรูปสวย ๆ อย่างนี้ทั้งหมดต้องยกความดีความชอบให้สมาร์ตโฟนรุ่นล่าสุดจากตระกูล Y Series จริง ๆ ว่าแล้วก็มารู้จักกับรุ่นนี้ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยดีกว่า เพราะนอกจากเรื่องกล้องแล้ว ยังมีจุดเด่นอีกเพียบเลยนะ อย่างแรกก็คือรูปลักษณ์ Ultra Slim Design โฉบเฉี่ยวล้ำสมัยในรูปแบบฝาหลังโค้ง 3D จับถนัดกระชับมือ แถมยังบางเพียง 7.79 มม. น้ำหนักตัวเครื่อง 175 กรัม ใช้งานมือเดียวได้สบายมาก ส่วนของสีสันก็ดูพรีเมียมสุด ๆ ด้วยเทคนิคการเคลือบสี AG เปล่งประกายเล่นกับแสง สวยงามทุกมุมมอง โดยไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไว้บนตัวเครื่อง

สำหรับหน้าจอก็อลังการเต็มตาแบบ Halo Fullview Display (LCD) ขนาด 6.58 นิ้ว คมชัดระดับ Full HD+ ให้ภาพที่สมจริงด้วยความละเอียดถึง 2,408x1,080 รองรับความอิ่มตัวของสีสูง ทำให้ไม่ว่าจะดูซีรีส์หรือเล่นเกมก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ชัดเจนและสีสันสดใสอย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมี Eye Protection Mode เพื่อปกป้องดวงตาของเราอีกด้วย

ใช้งานเพลินตลอดวันด้วย 44W FlashCharge

ทั้งถ่ายรูป เล่นเกม อัปเดตโซเชียลมาทั้งวัน เหลือบไปดูแบตเตอรี่แล้วก็ยังอุ่นใจ เพราะยังเหลือเกินครึ่ง ถือว่าค่อนข้างอึดเลยกับแบตฯ ความจุ 4100mAh แต่ถ้าอยากชาร์จไฟเพิ่มก็ไม่ต้องใช้เวลานาน กับเทคโนโลยี 44W FlashCharge ที่ช่วยให้กลับมาใช้งานได้เร็วเว่อร์ แค่เสียบปลั๊กไว้เพียง 32 นาที แบตฯ ก็ขึ้นมาถึง 70% หรือชาร์จเต็มร้อยในเวลาแค่ 56 นาทีเท่านั้น พร้อมให้สนุกขั้นสุดทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี VEG ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงใช้งานได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

หน่วยความจำ 8GB RAM+4GB Extended RAM ใช้งานลื่นไหล ไม่ต้องกลัวเมมเต็ม

หมดห่วงเรื่องแบตฯ แล้วหนึ่ง แต่สายถ่ายรูปก็อาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ ถ่ายรัวขนาดนี้จะมีพื้นที่เก็บพอหรือเปล่า ? พูดเลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะเครื่องนี้มาพร้อม RAM ที่มีถึง 8GB แล้วยังใส่เทคโนโลยี Extended RAM ใหม่ล่าสุดในเวอร์ชั่น 2.0 มาให้ด้วย จึงสามารถนำพื้นที่หน่วยความจำภายใน ROM จำนวน 4GB มาเพิ่มให้ได้ทันที เทียบเท่ากับ 12GB RAM คราวนี้จะถ่ายรูปกี่ทริปก็พร้อมสู้ แล้วยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันเบื้องหลังได้สูงสุด 25 แอปฯ พร้อมกันไปเลย จะใช้งานสลับกันก็ได้ ไม่ทำให้เครื่องหน่วงง่าย ๆ แน่นอน

สเปกเร็วแรงถึงใจ รองรับสัญญาณ 5G พร้อม ROM 128GB

เรื่องสเปก vivo Y76 5G ก็ไม่เป็นรองใคร ด้วยชิปเซตเรือธง Mediatek Dimensity 700 อีกทั้งรองรับสัญญาณเครือข่ายและคลื่นความถี่ dual-mode 5G ซึ่งออกแบบเสาอากาศรอบทิศทาง ช่วยเพิ่มความเสถียรและทำให้เราสัมผัสความแรงได้เต็มสปีด บนพื้นที่จัดเก็บขนาด 128GB ให้ทุกการเชื่อมต่อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ลื่นไหลไม่สะดุด เหมาะกับชีวิตยุค 5G มาก

ได้รูปธีมคริสต์มาสครบทุกสไตล์ ทั้งกล้องหลัง พอร์เทรต หรือเซลฟี่ ก็สวยถูกใจ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าถ่ายด้วยสมาร์ตโฟนแค่เครื่องเดียว ใครที่ไม่อยากพลาดช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ อย่าลืมมาเช็กอินถ่ายรูปเก๋ ๆ ตามพิกัดที่เราแนะนำกันได้เลย ยิ่งถ้าพก vivo Y76 5G ไปด้วย รับรองว่าได้รูปเด็ดพร้อมโพสต์ลงโซเชียลได้ทันที แถมจะเล่นเกม ดูซีรีส์ระหว่างวัน ก็ไม่ต้องกลัวแบตฯ หมดอีกด้วย ที่สำคัญคือชาร์จไวมาก ไม่ต้องพกพาวเวอร์แบงก์ให้หนักกระเป๋า ทั้งนี้ เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะ หรือจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนใกล้ตัวก็เหมาะ เพราะสเปกครบครัน ในราคาเพียง 9,999 บาท เท่านั้น มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ Cosmic Aurora และ Midnight Space พุ่งตัวไปจับจองได้แล้วที่ vivo Brand Shop ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.facebook.com/vivoThailand

#vivoY765G #สนุกขั้นสุดในทุกเกม #ThatsY