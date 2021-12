สำหรับที่มาคร่าว ๆ ของ ชุดประจำชาติเอลซัลวาดอร์ จากเวที มิสยูนิเวิร์ส 2021 เป็นชุดดราตรีแขนยาวสีแดงขาวเต็มด้วยลวดลายคล้ายรอยถูกยิงมีเลือดไหลตามรู และรอยประทับฝ่ามือผู้สูญเสียจากเหตุการณ์จริง รวมถึงผ้าคาดตาสีดำเหลือบเขียวประดับเลื่อมมุก พร้อมข้อความ Not one less, Not one more missing ที่แสดงถึงความอาลัยต่อการสูญเสียและความหวังที่ยังมีต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีสายโซ่ตรวนที่รัดรึงดาบและตาชั่งอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรม