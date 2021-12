OPPO จัดงาน OPPO INNO DAY 2021 ยก 3 นวัตกรรมใหม่ไว้ในที่เดียว

ผ่านไปแล้วกับงาน OPPO INNO DAY 2021 ที่มาด้วยคอนเซ็ปต์ "Reimaging the Future" พลิกโฉมเทคโนโลยีสู่อนาคต ซึ่งจัดขึ้นที่เซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ และพิเศษกว่าที่เคยด้วยการจัดงานเปิดตัวออนไลน์ผ่านโลกเสมือนอย่าง OPPO INNO WORLD พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก ทั้งนี้ OPPO ประเทศไทยก็ได้ยก 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่สุดล้ำมาจัดแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน "OPPO INNO DAY 2021 Offline Experience Session" จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม ณ เซ็นทรัลเวิล์ด นำโดย คุณชานนท์ จิรายุกุล ประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร แห่งประเทศไทย และคุณสุทธิพงศ์ อมรประดิษฐ์กุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OPPO ประเทศไทย

งาน OPPO INNO DAY 2021 Offline Experience Session เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำ OPPO ถึงความเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมาโดยตลอด เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมแบบไหน สิ่งที่ OPPO คำนึงและให้ความสำคัญอยู่เสมอก็คือการสร้างสรรค์และออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญ ตอกย้ำพันธกิจของแบรนด์อย่าง “Technology for Mankind, Kindness for the World”