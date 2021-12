รฟท. ชวนร่วมประกวดภาพถ่ายโครงการ Hua Lamphong In Your Eyes ชิงรางวัล เพื่อเก็บภาพสถานีรถไฟที่งามสง่าและทรงคุณค่าของไทย

ภาพถ่าย…เป็นอีกหนึ่งความทรงจำชั้นดี เพราะสามารถบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เสมอ การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Hua Lamphong In Your Eyes” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและความคิดที่มีต่อสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการรวบรวมบทบันทึกอีกหน้าของสถานีรถไฟที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย ผ่านหัวข้อการเข้าประกวด “Hua Lamphong (หัวลำโพง) Through the Lens” ชิงรางวัลรวมกว่าหนึ่งแสนบาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ / ประกาศผลการตัดสิน

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง www.rpst.or.th ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย โดยสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 26 ธันวาคม 2564 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17.00 น.) และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง www.rpst.or.th อีกทั้งจะจัดแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2565 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย



รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย



รองชนะเลิศอันดับสอง เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย



ชมเชย 20 รางวัล เงินสด 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

กติกา

1. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 15 ภาพ



2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร



3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาว-ดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้



4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ยกเว้นภาพถ่ายจาก Drone



5. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง



6. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)



7. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูง ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)



8. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 Pixels



9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

10. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน



11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด



12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง



13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การรถไฟแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า



14. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น



15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด