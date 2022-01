ไวรัล 6 ล้าน สาวเจอเซอร์ไพรส์ ตกใจนึกว่าถูกขอแต่งงาน ก่อนคดีพลิกแรงมาก เขิน !

สาวแกะของขวัญแฟนหนุ่ม เห็นแล้วเหวอ นึกว่าถูกขอแต่งงาน ที่แท้สั่งผิด ไม่ใช่แหวน แต่เขินแรงมาก ส่วนแฟนหนุ่มอายยิ่งกว่า











ไอเดียเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดคลาสสิก หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นการให้กล่องของขวัญสุดพิเศษที่คนรักเห็นแล้วก็จะรู้ได้ในทันที เช่นเดียวกับสาวรายนี้ที่ได้เปิดกล่องของขวัญจากแฟนหนุ่ม เธอเห็นแล้วก็ถึงกับเหวอ นึกว่าถูกขอแต่งงาน แต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิด



เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เว็บไซต์มิเรอร์ เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ หญิงสาววัย 23 ปีรายหนึ่ง ชื่อว่า ซาวานนาห์ ได้โพสต์คลิปผ่านทาง TokTok เผยให้เห็นโมเมนต์สุดเขินและน่าขันของเธอและแฟนหนุ่ม ขณะที่กำลังแลกของขวัญช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ที่ผ่านมา









ซาวานนาห์ เปิดกล่องของขวัญแฟนหนุ่ม เห็นแล้วก็ประหลาดใจมาก รีบถามเขาว่า นี่หมายถึงอะไร "คุณจะขอฉันแต่งงานเหรอ ?" ทางแฟนหนุ่มตกยิ่งใจกว่า รีบยื่นหน้าเข้าไปดูของขวัญใกล้ ๆ เมื่อเห็นแล้วถึงกับอายหน้าแดง ก่อนจะรีบสารภาพว่า สั่งผิด

ของขวัญที่ว่าก็คือกระถางต้นไม้ขนาดเล็กที่มีข้อความเรียกต่อกันว่า "best wife ever (ภรรยาที่ยอดเยี่ยมที่สุด)" ซึ่งจริง ๆ แล้วเขาตั้งใจจะสั่งข้อความว่า "'best nurse ever (พยาบาลที่ยอดเยี่ยมที่สุด)"









"เดี๋ยวก่อน โว้ว โว้ว ไม่ใช่คำนั้น ! มันควรจะเป็นคำว่า พยาบาล ! โอ้ โอ้พระเจ้า ! ไม่ ไม่ ไม่ !" แฟนหนุ่ม ร้องตกใจแรง พร้อมกับรีบใช้โทรศัพท์ตรวจสอบการสั่งซื้อ ก่อนจะบอกว่า "ปิดกล่องเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวเราเอาไปคืน"









โดยในคลิปวิดีโอของเธอ ได้เขียนแคปชั่นว่า "เขารีบสั่งของจริงชิ้นใหม่อย่างไว…" ภายหลังจากนั้นไม่นาน คลิปวิดีโอนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมเกือบ 6 ล้านวิว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นแซวกันสนั่น

ด้านซาวานนาห์หัวเราะหนักมาก เช่นเดียวกับเพื่อน ๆ ที่อยู่ด้วยกัน โดยภายหลัง เธอเผยว่า เธอและแฟนหนุ่มคบกันมาได้ 7 เดือนแล้ว ความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาอะไร ส่วนของขวัญที่แฟนหนุ่มสั่งมานั้น ถูกห่อมาอย่างดี เขาจึงไม่ได้เปิดตรวจสอบก่อน"น่าจะใช้โอกาสนี้เนียน ๆ ขอแต่งงานไปเลย จังหวะมันได้พอดี""ขำที่เขารีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งของใหม่เร็วมาก""ถ้าร้านเอาของที่เขียนคำว่า พยาบาลที่ยอดเยี่ยมที่สุด ไปให้อีกคน แล้วภรรยาเขาไม่ได้เป็นพยาบาล งานเข้าเลยนะ ได้อธิบายกันยาวเลย"ขอบคุณข้อมูลจาก มิเรอร์