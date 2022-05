ลูกค้าสตั๊น ! เจอป้ายขายแบบนี้.. ลดราคาถอยหลัง หรือจะขายของแบบมัลติเวิร์ส

ร้านสะดวกซื้อชื่อดังติดป้ายขายแบบนี้ ลูกค้าสตั๊นเบา ๆ สรุปลดราคาเวลาไหนกันแน่ โพสต์แซวหรือจะขายของแบบมัลติเวิร์ส ล้ำมาก ระวังลูกค้าแปลก ๆ โผล่มานะ



งานนี้เลยถ่ายรูปไปโพสต์แซวใน เฟซบุ๊กกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ระบุแคปชั่นว่า "มัลติเวิร์ส นับเวลาถอยหลัง" ซึ่งอ้างอิงถึง มัลติเวิร์ส (Multiverse) จักรวาลคู่ขนานในอีกมิติหนึ่งในโลกของมาร์เวลคอมิกส์ จากภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั่นเอง