รถทัวร์แห่ลง มิช่า แฮนค็อก ดราม่าทำท่าเหยียดคนเอเชีย ก่อนต้องเบรกดังเอี๊ยด !

กลายเป็นดราม่าสด ๆ ร้อน ๆ ขึ้นมาทันที ระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 ซึ่งเป็นนัดที่ทีมชาติไทยต้องเจอกับศึกหนักกับสหรัฐอเมริกา หลังมีคนแคปภาพขณะที่ มิช่า แฮนค็อก (Micha Hancock) ตัวเซตในทีมสหรัฐฯ ยกนิ้วชี้ไปแตะบริเวณขมับ ซึ่งมีเพื่อนร่วมทีมชาวเอเชียยืนอยู่













หลังจากนั้นชาวเน็ตไทยก็พากันไปคอมเมนต์ขอโทษแฮนค็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคนที่ติดตามวอลเลย์บอลหญิงมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อปีก่อนแฮนค็อกและทีมสหรัฐฯ ถือเป็นทีมแรก ๆ ที่ออกมาปกป้องเรื่องการโดนเหยียดเชื้อชาติ จึงไม่มีทางที่จะทำแบบนี้อย่างแน่นอน



เป็นเหตุให้ชาวเน็ตพารถทัวร์แห่คอมเมนต์ต่อว่าแฮนค็อกกันยกใหญ่ เนื่องจากมองว่าเป็นการทำท่า Fox Eyes เหยียดคนเอเชีย อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตอีกส่วนมองว่าชาวทัวร์รีบด่วนสรุปกันเกินไป เพราะภาพที่เป็นดราม่า ก็ถูกตัดมาแค่ชอตเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ แฮนค็อกยังออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมถึงเรื่องนี้ด้วยว่า "I understand there was a video uploaded to social media coming up after we played Thailand and I wanted to address it. In no way, shape, or form would I ever disrespect another race like I'm seeing it was possibly precieved.. That video was me talking about my own teammate who made a smart play and I was motioning to my brain.. people who know me know how seriously I take respect and education.. I encourage sport to be a safe space for evryone."(ฉันเข้าใจว่ามีวิดีโอถูกอัปโหลดลงโซเชียลมีเดีย หลังจากที่เราเล่นกับทีมชาติไทย และฉันต้องการพูดถึงเรื่องนี้ ไม่มีทางที่ฉันจะไม่เคารพผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอย่างที่หลายคนทราบกันดี วิดีโอดังกล่าวคือฉันกำลังคุยกับเพื่อนร่วมทีมที่เล่นได้อย่างชาญฉลาดและฉันก็เคลื่อนมือไปที่สมอง คนที่รู้จักฉันจะรู้ว่าฉันจริงจังเรื่องการให้เกียรติและมีการศึกษา ฉันสนับสนุนให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน)