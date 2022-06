การประกวดปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “The Game Changer” เปลี่ยนเกมส์ พลิกธุรกิจ สืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค การทำการตลาด และ เรื่องของสื่อและงานโฆษณา ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ และฟันฝ่าช่วงเวลานั้นมาได้คือแบรนด์ปรับตัว ตั้งรับ และ เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของการเพิ่ม category ใหม่ ถึง 3 category ประกอบด้วย Best Full-Funnel Strategy, Best Commerce และ Best Response to COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา