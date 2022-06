คาโอ เปิดตัว บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม พร้อมเปิดตัวโครงการ #GUARD OUR FUTURE

คาโอ เปิดตัว บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่พัฒนาขึ้นใหม่ในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวโครงการ #GUARD OUR FUTURE อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลจากยุง

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดตัว "บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม" (Bioré GUARD Mos Block Serum) ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตัวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของคาโอในประเทศไทย นอกจากนี้ คาโอยังได้ริเริ่มโครงการ #GUARD OUR FUTURE อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกในการปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัยจากยุง โดยในระยะแรกของการดำเนินโครงการ คาโอ ได้พยายามอย่างจริงจังในการควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่มียุงเป็นพาหะในการแพร่กระจาย ซึ่งถือได้ว่า #GUARD OUR FUTURE เป็นโครงการที่ครอบคลุมเริ่มต้นในประเทศไทยและมีเป้าหมายในการแผ่ขยายไปในวงกว้างในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการลงพื้นที่ทดสอบจริงและกิจกรรมการวิจัย คาโอ ตั้งเป้าที่จะปกป้องชีวิตของผู้คนให้ปลอดภัยและสร้างคุณูปการที่ดีต่อสังคม ด้วยการปกป้องผิวของผู้คน

เปิดตัว บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม

1. ความเป็นมาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายโดยยุงและเป็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญสำหรับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปีแล้ว ขณะนี้โรคได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลกด้วย เนื่องจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน คาโอ ยังได้ทำการวิจัยอิสระเกี่ยวกับวิธีการปกป้องผู้คนจากยุงในชีวิตประจำวัน โดยเน้นที่การกระทำของยุง คาโอได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปกป้องผู้คนจากการถูกยุงดูดเลือด ด้วยสูตรของผลิตภัณฑ์ที่สามารถกระจายตัวในวงกว้างและปกปิดผิวเสมือนเกราะป้องกันผิวจากยุง นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีกลไกการทำงานที่แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป เช่น DEET และ Picaridin ซึ่งพึ่งพาสาระเหยที่เป็นสารออกฤทธิ์เป็นหลัก ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้ คาโอได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงในรูปแบบเซรั่ม ที่ไม่เหนียวเหนอะหนะและทาได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เปิดตัวในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ / ปริมาณ / ราคา

3. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

"มอส โพรเทคชั่น สกิน ชิลด์" เซรั่มสำหรับป้องกันยุง (blocking mosquitoes) โดยการคิดค้นสูตรเฉพาะที่สามารถกระจายตัวได้ในวงกว้างและให้การปกปิดผิวเสมือนมีเกราะป้องกันผิวจากยุง - ผลิตภัณฑ์กันยุงในรูปแบบเซรั่ม ที่ไม่เหนียวเหนอะหนะและทาได้สบาย

- ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกวันเพื่อป้องกันยุง

- สูตรผลิตภัณฑ์ใช้น้ำมันตะไคร้หอมจากธรรมชาติ

- ไม่มีส่วนผสมจาก DEET

4. วันที่และภูมิภาคของการเปิดตัว

บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม เปิดตัวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ประเทศไทย เซรั่ม (Serum) สื่อถึงรูปแบบของเนื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้สื่อถึงความเข้มข้น การซึมสู่ผิวและไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

โครงการ #GUARD OUR FUTURE

คาโอฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ ESG ที่เรียกว่า Kirei Lifestyle Plan ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และในปี พ.ศ. 2564 คาโอฯ ได้เปิดตัวแผนระยะกลางปี 2568 (K25) ซึ่งประกาศว่า "การปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัย" (Protecting future lives ) — "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว" (Sustainability as the only path) เป็นวิสัยทัศน์



โครงการ #GUARD OUR FUTURE แสดงถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของคาโอฯ สำหรับ "การปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัย" การดำเนินการตามโครงการในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้น ในอนาคตมีแผนที่จะขยายขอบเขตของกิจกรรมของโครงการให้ครอบคลุมภูมิภาคอื่น ๆ ในเอเชีย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อที่มียุงเป็นพาหะ บิโอเร เชื่อว่าผิวหนังเป็น "ส่วนประสานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์" (Human Interface) ที่เชื่อมโยงผู้คนกับผู้อื่นและกับสังคมเข้าด้วยกัน ในอนาคตแบรนด์ บิโอเร มีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่กว้างขึ้น และจะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ช่วยเหลือผู้คน ผ่านผลิตภัณฑ์และโครงการต่าง ๆ ของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด



คาโอฯ จะยังคงรวม ESG เข้ากับแกนหลักของการจัดการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ เช่นเดียวกับการให้บริการผู้บริโภคและสังคมที่ดีขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุชีวิตวิถีคิเรอิ (Kirei life) สำหรับทุกคนด้วยการดูแลและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของทุกคนและโลกใบนี้