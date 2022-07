กลุ่ม ปตท. เตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ กับโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงาน FTI Expo 2022

- Coffee Chaff Compound การต่อยอดพัฒนาจากเยื่อกาแฟ ซึ่งเป็นของเสียในกระบวนการคั่วกาแฟ และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหรกรรม และภาคเกษตรกรรมมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ให้ในรูปแบบ “วัสดุยั่งยืน” เช่น เมล็ดพลาสติกผสมเยื่อกาแฟ, เส้นหวายเทียมจากเยื่อกาแฟ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

- HAWA (PM Alert air quality monitoring system) นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ผลิตโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศและส่งผลแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

- วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Smart Natural Innovation Platform ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

- Swap & Go เพลตฟอร์มบริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถสลับแบตเตอรี่ด้วยตนเองภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที ตอบสนองและรอบรับกับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

- on-ion ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้านอกสถานีบริการน้ำมัน ตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม และสำนักงาน จองและควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน สะดวกในการค้นหาสถานี พร้อมบริการติดตั้ง PTT EV Charger ในที่พักอาศัย

“เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อการบรรลุเป้าสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะเห็นว่า ทาง กลุ่ม ปตท. เองก็มีความเตรียมพร้อม มีโครงการต่าง ๆ ธุรกิจใหม่ ๆ โดยหันไปให้ความสำคัญกับการลงทุนพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ธุรกิจแบตเตอรี่ เป็นการสนับสนุนพลังงานทางเลือก ทั้งหมดเพื่อสร้างระบบนิเวศน์และสังคมที่ดีขึ้นตามลำดับ”

นั่นจึงทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ธุรกิจใหม่ของ กลุ่ม ปตท. พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มกำลัง ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” พัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งเน้นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตในธุรกิจที่ไกลกว่าคำว่าพลังงาน ตลอดจนแผนการร่วมลงทุนกับ Foxconn บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐต่อไป เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของอนาคตอุตสาหกรรมไทยที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง