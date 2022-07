SRICHAND Way to Bright เส้นทางสู่ความกระจ่างใส

“ศรีจันทร์” แบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริงในเรื่องของคุณภาพมานานกว่า 70 ปี วันนี้ แบรนด์ศรีจันทร์ นำโดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด จัดงาน “SRICHAND Way to Bright” เส้นทางสู่ความกระใส พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Super C Brightening Intense Serum (ซุปเปอร์ ซี ไบร์ทเทนนิ่ง อินเทนซ์ เซรั่ม) ครั้งแรกของเซรั่มเนื้อ แอมพลู อัพผิวกระจ่างใส โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรุม ชั้น M โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า“งาน SRICHAND Way to Bright ในวันนี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญอีก 1 ก้าวของศรีจันทร์ ที่มาตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการที่จะพาแบรนด์ก้าวเข้าสู่การเป็น Beauty Solution โดยในวันนี้ ศรีจันทร์มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ในกลุ่ม SRICHAND Skin care นั่นคือ SRICHAND Super C Brightening Intense Serum เซรั่มที่ช่วยสร้างความสว่าง กระจ่างใสให้คนไทย โดยแบรนด์ไทย ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานและเข้าใจผิวของคนไทยเป็นอย่างดี โดย Super C Serum ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างเร่งด่วน ด้วยเนื้อเซรั่มเข้มข้นแบบแอมพลู พร้อมสารสกัดจาก Super Fruit อย่างซีบัคธอร์น ที่มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง 10 เท่า ซึ่งเมื่อได้ผสานพลังกันกับ Active Ingredient อื่นๆ ที่คัดสรรกันเป็นอย่างดี ก็จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้กระจ่างใส ลดเลือน ฝ้า กระ จุดด่างดำ แลดูจางลงใน 7 วัน ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสและทดลองจริง แล้วบอกต่อให้ด้วยนะครับ อยากผิวดีซุปเปอร์ใส ใช้ซุปเปอร์ซี”