NT จัดให้ ! มอบความสุขผ่านดีลดี ๆ ตลอดปี พิเศษเฉพาะ CAT Privilege by NT

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดโปรโมตดีลของรางวัลสุดพิเศษมากมาย เอาใจสมาชิกผู้ใช้บริการ CAT Privilege by NT สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ C internet และ ซิมมือถือ my by NT ทั่วประเทศ กับ "SUPER DEAL FOR YOU" CAT Privilege by NT มอบดีลดีเพื่อคุณ

จากผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในโครงการ "CAT Privilege by NT" ที่สมาชิกผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ได้นำสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้ ใช้รับของรางวัล หรือนำคะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลดแทนเงินสด ทำให้ทาง NT ได้นำร้านอาหาร ร้านค้าแบรนด์ดัง รวมถึงแพลตฟอร์ม E-Commerce ต่าง ๆ เข้ามาร่วมโครงการอีกมากมาย เพื่อให้สมาชิกคนสำคัญของ CAT Privilege by NT ได้รับดีลส่วนลดพิเศษทั้งปี กลับมาครั้งนี้ทาง CAT Privilege by NT ขอมอบความสุขทุกการใช้จ่าย และทุกการช้อปปิงของสมาชิกผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ทุกการใช้จ่าย 25 บาท เท่ากับ 1 คะแนนสะสม นำไปแลกสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม รวมถึงส่วนลดแทนเงินสดจากร้านค้า หรือจะรับเป็นโค้ดส่วนลดก็มีแจกกันทุกเดือน ให้ผู้ใช้บริการทุกท่านมีความสุขต่อเนื่องตลอดปี

สมัครสมาชิก CAT Privilege by NT เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดี ๆ แบบนี้ ผ่านช่องทาง LINE : @catprivilege กดเลือกเมนู CAT Privilege by NT และสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงเท่านี้ก็จะได้รับ Welcome Point ไปฟรี ๆ 50 คะแนน และกดรับสิทธิพิเศษมากมายจาก CAT Privilege by NT ได้ทุกวัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1888