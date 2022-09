สาวเอาคืนแสบ แหกเจ้าบ่าวกลางงานแต่ง หลังถูกนอกใจ แต่ดันถูกจ้างมาร้องเพลง

โมเมนต์ช็อก หนุ่มจ้างแฟนเก่ามาร้องเพลงงานแต่งโดยไม่รู้ตัว เจอเอาคืนสุดแสบ แฉถูกนอกใจ สาดน้ำใส่ แขกอึ้งทั้งงาน มีแต่พังกับพัง















เป็นเรื่องปกติที่คงไม่มีคู่รักคนไหนชวนแฟนเก่าไปงานแต่งงานของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างเลวร้าย แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ ๆ แฟนเก่ากลับมาปรากฏตัวขึ้นในงาน ไม่ใช่ในฐานะแขกที่ไม่ได้รับเชิญ แต่เพราะเจ้าบ่าวบังเอิญจ้างเธอให้มาเป็นนักร้องในงานแต่งงานของตัวโดยไม่รู้ตัว งานนี้เรียกว่าพังหนัก จนกลายมาเป็นคลิปไวรัล 10 ล้านวิวที่ถูกพูดถึงอย่างมาก







อเล็กซานดร้า เผยในคลิปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ชี้ว่า อดีตคนรักที่นอกใจเธอ เพิ่งจะติดต่อจ้างวงดนตรีของเธอให้ไปแสดงในงานแต่งงานของเขา โดยที่เขาไม่รู้ว่าเธอเป็นนักร้องของวงดนตรีนี้





แต่โดยทีไม่มีใครคาดคิด อยู่ ๆ เพลงก็เปลี่ยนมาเป็น Before He Cheats ของ แคร์รี อันเดอร์วูด ทำให้ทั้งแขกและคู่บ่าวสาวต่างก็งุนงงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และในที่สุดอเล็กซานดร้าก็หันหน้ามาเผชิญกับทั้งคู่









ทั้งนี้ เจ้าสาวนั้นทั้งช็อกและสับสนมาก เจ้าบ่าวเองก็อึ้งไม่แพ้กัน ขณะที่นักร้องสาวยังคงร้องเพลงต่อไปกับเนื้อที่ชี้ว่า "ตอนนี้เขาอาจจะเต้นช้า ๆ ไปกับคนเร่ร่อนผมบลอนด์ และเธอก็อาจจะดูร่าเริง"











ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก หลายคนรู้สึกสะใจ และประทับใจในเสียงร้องของหญิงสาว แต่ก็ยังมีคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่า ทางเจ้าสาวรู้เรื่องด้วยหรือไม่ตอนที่เจ้าบ่าวนอกใจคนรักเก่า เพราะมันคงน่าสงสารหากวันสำคัญของเธอถูกทำลายไป ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วย



โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ภาพการล้างแค้นของ อเล็กซานดร้า สตารร์ หญิงสาวที่ถูกคนรักเก่านอกใจ กลายมาเป็นไวรัลที่สร้างความสะใจแก่ผู้คนบนโลกโซเชียล หลังจากความบังเอิญเปิดโอกาสให้เธอได้ลงมือเอาคืนคนทั้ง 2 คน ที่ทำให้เธอต้องช้ำใจอย่างแสนสาหัสหญิงสาวเผยว่า เธอเดตกับเจ้าบ่าวมานานถึง 5 ปี ก่อนที่เขาจะนอกใจเธอไปหาผู้หญิงอีกคน ซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าสาวของเขา ดังนั้นเธอจึงกระตือรือร้นสุด ๆ ที่จะได้เอาคืนทั้ง 2 คน ในวันสำคัญของพวกเขา ซึ่งในที่สุดเธอก็สามารถสร้างความอับอายให้ทั้งคู่จนได้ในคลิปที่อเล็กซานดร้าโพสต์ลง TikTok เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นนาทีช็อกตอนที่กลายมาเป็นมารความสุขของทั้งคู่ โดยเมื่อถึงเวลาที่คู่บ่าวสาวจะเริ่มเต้นรำเปิดฟลอร์ อเล็กซานดร้ายืนหันหลังให้ทั้งคู่ ก่อนจะร้องเพลง All of Me ของ จอห์น เลเจนด์ ซึ่งก็เป็นเพลงสำหรับงานแต่งงานตามปกติ บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความสุขและหวานชื่น ขณะที่เจ้าบ่าวกำลังเต้นรำคู่กับเจ้าสาวผมบลอนด์ของเขาด้วยรอยยิ้มต่อมามีแขกคนอื่น ๆ พยายามเข้าไปขวางให้หญิงสาวหยุดร้อง และในที่สุดเธอก็ลงเอยด้วยการสาดน้ำในแก้วที่ถืออยู่ใส่เจ้าบ่าว และเดินออกจากห้องไปขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางคนกลับมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการจัดฉากหรือไม่ เพราะปฏิกิริยาของคู่บ่าวสาว ดูไม่ค่อยน่าเชื่อสักเท่าไหร่ และเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้น ซึ่งต่อมาทางอเล็กซานดร้าก็เข้ามายืนยัน ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจริง แม้จะมีคนสงสัยก็ตามขอบคุณข้อมูลจาก นิวยอร์กโพสต์