สุดปัง ! แหวนแหวน ควงสามีทำภารกิจเที่ยวรอบโลก อีกนิดเดียวใกล้สำเร็จแล้ว

แหวนแหวน ปวริศา ควงสามีปีนสะพานฮาร์เบอร์ ทำภารกิจเที่ยวรอบโลก อีกทวีปเดียวก็จะสำเร็จแล้ว



โดยเปิดเผยว่า "Finally made it to our 5th Continent together !!! One more to go — South America !!! Rio de Janeiro for New Year this year ?

ไปเที่ยวกันมาครบ 5 ทวีปแล้ว เหลือแค่ Latin America อีกทวีปเดียวก็จะ complete our World Tour Mission!! อดทนอีดนิดนะพี่หนวด ใกล้ความจริงละ ฮ่า ๆๆๆๆ #mywanderlustcompanion #sydney #ny2023"





