สาวโรงงานสุดกลั้น โดนบูลลี่เรื่องพูดอังกฤษ เลยตอบกลับเป็นอังกฤษ เจ็บคนไทยดูถูกกันเอง

สาวโรงงานน้ำตาไหล โดนบูลลี่เพราะฝึกพูดภาษาอังกฤษ ซัด ฝรั่งดูถูกไม่เจ็บเท่าคนไทยดูถูกกันเอง โซเชียลแห่ให้กำลังใจ ฟังสำเนียงมีอึ้ง พูดเก่งมาก











กลายเป็นไวรัลที่โซเชียลต่างเข้ามาให้กำลังใจสาวโรงงานคนหนึ่งกันอย่างมากมาย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าตัวได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ระบายสิ่งที่อัดอั้นใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ หลังโดนชาวเน็ตบางส่วน บูลลี่เรื่องที่เธอโพสต์คลิปฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง บอก เลิกพยายามแล้วกลับไปทำงานเป็นสาวโรงงานเถอะ !



ทั้งนี้ เธอระบุว่า "ฝรั่งดูถูกคนไทย ยังไม่เท่าคนไทยดูถูกกันเอง ทุกคนเท่าเทียมกัน" ซึ่งในคลิปเธอเล่าเรื่องราวผ่านประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย ว่า...









It doesn't matter who you are (ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร) or what you do. (หรือทำอาชีพอะไร) You can always learn (คุณสามารถเรียนรู้) and improve yourself. (และปรับปรุงตัวเองได้เสมอ)





Looking down on me (การที่คุณดูถูกฉัน) doesn't make you any better. (มันก็ไม่ได้ทำให้คุณสูงขึ้นเลยนะ) And i won't stop learning (และฉันจะไม่หยุดเรียนรู้) and speaking English ! (และพูดภาษาอังกฤษ !)







People. (ทุกคนคะ) It's time to start supporting instead of judging each other. (ถึงเวลาแล้วที่ควรจะสนับสนุนกัน ไม่ใช่มานั่งบั่นทอนจิตใจกันแบบนี้) Don't let words hurt you. (อย่าให้คำพูดของใครมาทำร้ายคุณได้)

ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสำเนียงการพูดของสาวโรงงานคนนี้กันเพียบ บอกพูดเก่งมาก และทำดีแล้วอย่าไปสนใจคนอื่น ให้คำดูถูกเป็นแรงผลักดัน ทำความฝันให้สำเร็จเชื่อมั่นและตั้งใจต่อไป แล้วคุณจะได้รับรางวัลที่ล้ำค่ากลับมาแน่นอน



























โดยเธอทิ้งท้ายว่า เธอเชื่อว่าทุกคนเก่งภาษาอังกฤษได้ อย่าไปสนใจคำบูลลี่ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตเรา ภาษาอังกฤษจะสร้างโอกาสให้กับเรา เธอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่..อย่ายอมแพ้นะ