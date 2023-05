กรุงเทพฯ, 25 พฤษภาคม 2566 - ทรูมันนี่ ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างปรากฎการณ์เขย่าวงการ ตอกย้ำจุดยืนซูเปอร์แอปทางการเงินหนึ่งเดียวที่มีบริการครบที่สุด ทั้งการใช้จ่าย ออม และลงทุน ทลายข้อจำกัดเดิมๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงทุกเรื่องการเงินได้ง่าย และได้รับคุณค่าในทุกการใช้ ภายใต้แนวคิด “ เป็นไปได้ ได้ทุกคน ” รุกขยายบริการผ่าน 3 กลยุทธ์ Ease, Value และ Access พร้อมดึงศิลปินระดับโลก “ลิซ่า แบล็กพิงก์” เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ร่วมแคมเปญการสื่อสารระดับประเทศ

ด้วยการนำเสนอบริการใน 3 กลุ่ม ได้แก่

3. บริการสนับสนุนธุรกิจ: เพิ่มพลังธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่า (Empower your business) -บริการสนับสนุน SME และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ระบบสมาชิก และฟีเจอร์โปรโมทร้านค้า เป็นต้น

2. บริการในกลุ่มการเงิน: ช่วยให้เงินงอกเงยเป็นเรื่องง่าย (Simplify your finance) -บริการด้านการออม ลงทุน ประกัน และสิทธิประโยชน์หลากหลาย

1. บริการในกลุ่มใช้จ่าย: ตอบรับและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ (Enrich your life) -ทั้งการจ่ายออนไลน์ ออฟไลน์ โอนเงิน ใช้จ่ายต่างประเทศ และวงเงินใช้ก่อนจ่ายทีหลัง

ชู 3 กลยุทธ์ Ease, Value, Access ยกระดับแพลตฟอร์มสู่ “ซูเปอร์แอปการเงิน”

ภายใต้แนวคิด “เป็นไปได้ ได้ทุกคน” ผ่าน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

1.Ease (Ease in Every Way): นำเสนอประสบการณ์ที่สะดวก บริการที่เข้าใจง่าย รวมถึงระบบที่ช่วยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย เช่น นำเสนอตัวเลือกกองทุนตามความสนใจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือแผนประกันที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อลดความยุ่งยากของกระบวนการต่างๆ

2.Value (Value in Every Move): เปิดประตูสู่โลกการเงินที่ได้คุณค่ามากกว่า เช่น บริการเงินฝากดอกเบี้ยสูง พร้อมสิทธิในการได้รับเงินคืน เมื่อผูกบัญชีเพื่อการใช้จ่าย ฟีเจอร์รีวอร์ดสที่รวมทุกส่วนลดและสิทธิพิเศษเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการใช้จ่าย ออม และลงทุน โดยเตรียมยกระดับฟีเจอร์รีวอร์ดสสู่ Loyalty Program ที่มอบสิทธิประโยชน์หลากหลายและคุ้มค่ายิ่งขึ้นในอนาคต

3.Access (Accessible to Everyone): ช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มสร้างความมั่นคงทางการเงินในแบบของตนเองได้ โดยมีข้อจำกัดน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านหลากหลายสินทรัพย์ที่แม้มีเงินน้อยก็เริ่มได้ เช่น มีกองทุนรวมที่เลือกลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท หรือซื้อแผนประกันด้วยเงินหลักร้อยต้นๆ ไปจนถึงการสมัครขอวงเงินใช้ก่อนจ่ายทีหลัง โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน รู้ผลอนุมัติทันที