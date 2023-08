สรยุทธ ปั่นจัด ๆ เปิดเพลงนี้รับ ทักษิณกลับไทย ถามยิ่งลักษณ์ดูอยู่ไหม ถึงกับต้องทวีตตอบ !

สรยุทธ ไลฟ์คุยนอกจอพร้อมบรรยากาศ ทักษิณ ชินวัตร กลับไทย พร้อมเปิดเพลง เราจะทำตามสัญญา นึกได้ ยิ่งลักษณ์ อาจแวบมาดู ที่พีคกว่า คือยิ่งลักษณ์ยังทวีตตอบ















วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ไลฟ์กรรมกรข่าว คุยนอกจอ รายงานบรรยากาศก่อนที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เตรียมเดินทางกลับไทย โดยมีแฟนรายการคอมเมนต์ขอเพลง "ช่างแม่มัน" ที่นายกฯ ทักษิณ เคยร้องบนเวที พร้อมขอให้ทีมงานหาเพลงนี้มาเปิด ก่อนจะนึกได้ว่าเพลงนี้แปลงจากทำนองเพลง Let it be

สรยุทธ กล่าวกับทีมงานว่า เพลงประกอบเปิดขึ้นมาได้ มันจะได้ไม่เงียบ หากเปิดเพลง "กลับบ้านเรารักรออยู่" มันจะปลิวไหม ไม่อย่างงั้นต้องใช้เพลงนี้ไปก่อนนะ อย่างเพลง "นานเท่าไหร่ก็รอ" ของพี่เสก โลโซ ก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวปลิว อันนี้ต้องเข้าใจผม ไม่ได้มีเจตนาอะไร

ซึ่งที่พีคกว่านั้นคือ ต่อมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทวีตภาพขณะดูไลฟ์ กรรมกรข่าว คุยนอกจอไปด้วย พร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบกลับสรยุทธที่บอกว่า คิดว่าคุณยิ่งลักษณ์น่าจะดูอยู่ ว่า "ฟังอยู่พอดีค่ะ คุณสรยุทธ" และติดแฮชแท็กดังประจำวัน #ทักษิณกลับบ้าน #ทักษิณกลับไทย









เมื่อนายสรยุทธทราบว่ายิ่งลักษณ์ก็ติดตามดูกรรมกรข่าวฯ ไปด้วย จึงกล่าวทักทายคุณยิ่งลักษณ์ว่า "อุ๊ย สวัสดีครับ สบายดีนะครับ ให้ใครฝากไลน์มาให้ผมก็ได้นะ เดี๋ยวจะได้คุยกัน นี่...ท่านผู้ชม คุณยิ่งลักษณ์ ไม่ว่ากันนะที่เปิดเพลง นี่ทีมงานปิดเพลงพรึ่บเลย"

ต่อมามีคอมเมนต์ขอเพลง "เราจะทำตามสัญญา" ซึ่ง สรยุทธ ก็สงสัยว่า มันจะเข้ากันเหรอ เพลงนี้มันเกิดหลังการรัฐประหารนะ แต่มันเป็นเพลงเดียวที่เปิดแล้วคลิปไม่ปลิว (โดนลิขสิทธิ์) ไม่มีเจตนาอื่นเลย ก่อนจะให้ทีมงานเปิดเพลงนี้พร้อมภาพบรรยากาศประกอบไปด้วยช่วงหนึ่ง สรยุทธ กล่าวขึ้นเมื่อเห็นคลิปของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และน้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร ขณะส่งพี่ชายขึ้นเครื่องบินกลับไทย บอกว่า "ตาย เราก็ลืมคิดไป ถ้าเกิดคุณยิ่งลักษณ์บางทีอาจจะแวบมาดูเรานะ อาจจะเสียใจไหม คุณยิ่งลักษณ์ คุณปูที่เคารพ เนื่องจากเป็นเหตุผลด้านลิขสิทธิ์จริง ๆ ไม่สามารถจะนำเสนอเพลงอื่นได้ ซึ่งเพลงนี้ถ้าจะบาดใจ จะไปบาดเจ็บใครที่สุดล่ะ ไม่เป็นไร วันนี้เขาสลายความขัดแย้งแล้ว สลายขั้ว" เป็นการส่งสารถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์โดยตรง