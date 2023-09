ท่านอ้น วัชรเรศร แจงปมชมนิทรรศการเหยื่อ ม.112 เจอทัวร์ลงหนัก-ถูกกล่าวหาเป็น CIA

จากรณี ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เข้าร่วมในนิทรรศการ Faces of Victims of 112 : An Exhibition ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ว่าบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่ได้รับโทษ ม.122 และจัดขึ้นโดย อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการและผู้ลี้ภัยจากคดี ม.112 ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและพูดถึงเป็นวงกว้าง

โพสต์ดังกล่าว มีใจความว่า เป็นเรื่องตลกที่ต้องพูดแบบนี้ แต่ผมไม่ได้เป็นสายลับหรือคนของรัฐบาลอเมริกัน หรือ CIA แต่อย่างใด ข้อความใดที่ผิดไปจากนี้ถือเป็นการหมิ่นประมาทและเป็นเท็จ พูดออกมาจากปากตัวเองยังอดขำไม่ได้เลย











วันที่ 24 กันยายน 2566 ท่านอ้น วัชรเรศร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse ระบุว่าท่านอ้น คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าแล้วคุณจะไปเอาเรื่องท่านด้วยหรือเปล่าครับ