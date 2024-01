ยิ่งใหญ่สะกดโลก ! Amazing Thailand Countdown 2024 at ICONSIAM ตอกย้ำแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลกแห่งเดียวในไทย ตระการตากับโชว์ไฮไลต์! ที่สุดการแสดงพลุรักษ์โลก โดรนโชว์ และความบันเทิงสุดอลังการ

คาดมีผู้ร่วมงาน ผู้ชมการแสดงพลุโดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ชมถ่ายทอดสด รวมมากกว่า 11 ล้านคนจากทั่วประเทศและทั่วโลก ตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาและประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Countdown Destination ที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเยือนอย่างต่อเนื่อง

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์บันเทิง ศูนย์รวมสุดยอดศิลปินไทยและโลกบนเวที 360 องศาสุดอลังการริมแม่น้ำ กับ 13 สุดยอดศิลปินไทยตัวท็อป ปะทะ World Class K-Pop “แบมแบม”- กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก พร้อมด้วย YUGYEOM “ยูคยอม” และ Mark Tuan “มาร์ค ต้วน” ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของสมาชิก GOT7 มากถึง 3 คน บนเวทีงานเคานต์ดาวน์ของประเทศไทย

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์พลุรักษ์โลก ภายใต้แนวคิด The Unrivaled Phenomenon of Siam ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทย บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา จากการรวมพลังของทีมงานมืออาชีพคนไทยและผู้กำกับการแสดงพลุมือทองระดับโลก เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดพลุปี 2023 จากเทศกาลดอกไม้ไฟชินเม ประเทศญี่ปุ่น

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์โดรนโชว์ ในรูปแบบ 3D Drone Celebration Show สุดอลังการเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา

มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ตลอด 3 วัน 3 คืน วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

กรุงเทพฯ – นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด,บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), โลตัส พรีเว่, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, เดนทิสเต้ ไทยแลนด์, คาร์ดเอกซ์, บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด พันธมิตรภาคเอกชน ธุรกิจโรงแรมและชุมชน โดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2024 at ICONSIAM” ภายใต้แนวคิด “The Unrivaled Phenomenon of SIAM: ปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์สะกดโลก ส่งต่อความรุ่งโรจน์แห่งสยาม” เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้แม่น้ำเจ้าพระยาและประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Countdown Destination ที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเยือนอย่างต่อเนื่อง

นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ไอคอนสยามเป็น Global Countdown Destination ของค่ำคืนการฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนึ่งเดียวของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และได้รับการถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านโซเชียลมีเดียและสำนักข่าวระดับโลกมากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ CNN, BBC, AP, Reuter, ABC ฯลฯ ในปีนี้ ขอส่งมอบความสุขให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคน ด้วยไฮไลต์ดังต่อไปนี้

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์บันเทิง ! รวมสุดยอดศิลปินไทยและโลก บนเวทีไอคอนสยามแห่งเดียวของประเทศไทย โดยคัดสรร 13 สุดยอดศิลปินไทยตัวท็อป มอบความสุขบนเวที 360(องศา) สุดอลังการริมแม่น้ำ อาทิ บะหมี่ (BameeKT), PERSES, Jeff Satur, Proxie, QRRA, 4EVE, ATLAS, Three Man Down, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล พร้อมพบกับ “แบมแบม”-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก พร้อมด้วย YUGYEOM “ยูคยอม” และ Mark Tuan “มาร์ค ต้วน” ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของสมาชิก GOT7 มากถึง 3 คน บนเวทีงานเคานต์ดาวน์ของประเทศไทย

ที่สุดแห่งปรากฏการณ์พลุรักษ์โลก ! The Unrivaled Phenomenon of Siam ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี จำนวน 50,000 ดอก ตระการตาและยาวที่สุดในประเทศไทย ความยาว 1,400 เมตร บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา จากการรวมพลังของทีมงานมืออาชีพคนไทยและ “โอกุจิ โยชิมาซะ” ผู้กำกับการแสดงพลุมือทองระดับโลก เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดพลุปี 2023 จากเทศกาลดอกไม้ไฟชินเม ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้ได้นำเทคนิคการทำดอกไม้ไฟแบบเดียวกับที่จัดแสดงล่าสุดที่ญี่ปุ่นมาจัดแสดง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งสีสันที่เต็มตาเต็มอารมณ์และรูปแบบของพลุที่มีความแปลกใหม่แบบที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อนในไทย โดยการแสดงทั้งหมด 7 ชุด ความยาว 9 นาที ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 : The ICON of Our Time หมุดหมายแห่งความภูมิใจ

ชุดที่ 2 : Emerging Diversity ยิ่งใหญ่ด้วยความหลากหลาย

ชุดที่ 3 : Power of Thainess นำไทยอย่างกึกก้อง

ชุดที่ 4 : Seeding Abundance สรรสร้างเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์

ชุดที่ 5 : The Pride of Chao Phraya สายน้ำแห่งเกียรติภูมิ

ชุดที่ 6 : Evolving Prosperity แบ่งปันความรุ่งโรจน์ที่ไม่สิ้นสุด โดย บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชุดที่ 7 : The Unrivaled Thailand ผนึกจิตวิญญาณไทย รวมความยิ่งใหญ่ให้เป็นปรากฏการณ์