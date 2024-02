ไวรัล หนุ่มเซอร์ไพรส์แฟน ขอแต่งงานในร้านหมูกระทะ วางแผนกันเป็นเดือนก่อนได้ฉากซึ้ง

ไวรัล หนุ่มโผล่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสาวในร้านหมูกระทะ ซึ้งเพื่อนในโต๊ะร่วมช่วยวางแผนนับเดือน เรียบง่ายแต่ประทับใจน้ำตาซึม

























ไฮไลต์ของงานนี้คงหนีไม่พ้นความทุ่มเทของเพื่อน ๆ ฝ่ายหญิง ที่เตรียมตัวมาช่วยเซอร์ไพรส์กันอย่างสุดตัว ทั้งจังหวะที่ถูกแฟนหนุ่มเดินมาหา เพื่อนก็รีบช่วยติดผ้าคลุมผมเจ้าสาวให้ฝ่ายหญิง รวมทั้งใส่หน้ากากของแฟนหนุ่ม และชูป้าย "Will You Marry Me" สร้างบรรยากาศอันน่าประทับใจ ก่อนที่หญิงสาวตอบตกลงแต่งงาน กลายเป็นฉากชวนซึ้งที่ทั้งว่าที่เจ้าสาวและเพื่อน ๆ ต่างกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง ๆ











คลิปนี้สร้างความประทับใจจนมียอดเข้าชมกว่า 3 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตแห่ร่วมยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นจำนวนมาก พร้อมยังชื่นชมกลุ่มเพื่อนของฝ่ายหญิงซึ่งมีทีมเวิร์กดีมาก ช่วยเหลือทั้งแฟนหนุ่มในการเซอร์ไพรส์ให้บรรยากาศที่ดูเรียบง่าย แต่ผลลัพธ์ออกมาสุดน่ารักและซึ้งใจมาก ๆ





















































































เชื่อว่าคงเป็นหนึ่งในความฝันใครก็ตามที่มีคนรัก เมื่อความรักเริ่มจะสุกงอม ก็น่าจะคาดหวังว่าจะเกิดการขอแต่งงาน ซึ่งบางครั้งเซอร์ไพรส์อันน่าประทับใจก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันได้ตั้งตัวจากคลิปจะเห็นว่าหญิงสาวนั่งอยู่ท้ายโต๊ะ โดยหันหน้าไปทางริมน้ำ ก่อนที่แฟนหนุ่มจะแอบเดินมาจากด้านหลังเพื่อนำบางอย่างมามอบให้ ทำเอาฝ่ายหญิงถึงกับตกใจนั่งนิ่ง ก่อนจะเพิ่งรู้ตัวว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเข้าแล้วเจ้าของคลิป ระบุแคปชั่นว่า "เอ็นดูว่าที่เจ้าบ่าว ช่วยกันวางแผนเป็นเดือน สำเร็จแล้วจ้า ยินดีกับเพื่อนด้วยน้าา รัก #ขอแต่งงาน #แต่งแล้วนะ #ทีมเจ้าสาว"