นาทีฝรั่ง ปรี่ใช้เท้าถีบหมอปาย ตัดสินเอาเองว่าลื่นหรือไม่ - พ่อจี้ตำรวจ อย่าทำตัวเป็นเห็บหมา

นาทีเดือด ฝรั่งปรี่เข้าไปใช้เท้าถีบหมอปาย ได้ยินเสียง ปั๊ก และคำด่า ไสหัวออกไปเลย ในคลิป ตัดสินเอาเองว่าลื่นหรือไม่ ด้านพ่อหมอปายไม่ยอม จี้ตำรวจอย่าทำตัวเป็นเห็บหมา



จากกรณีสุดเดือด ที่คุณหมอปาย แพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ถูกนาย Fehr ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของปางช้างในภูเก็ต เตะเข้าที่กลางหลังอย่างจัง เนื่องจากคุณหมอปายและเพื่อนไปนั่งดูพระจันทร์ตรงชานพักบันไดบริเวณ Cape Yamu ซึ่งเป็นส่วนพื้นที่สาธารณะ และถูกภรรยาชาวไทยของนาย Fehr ต่อว่าด้วยท่าทีหยาบคาย มีการขู่ว่ารู้จักกับนายตำรวจใหญ่ ซึ่งต่อมานาย Fehr ได้มาพร้อมทนายและอ้างว่า เหตุที่เกิดนั้นเกิดจากการสะดุดล้ม

ล่าสุด

ได้เผยนาทีที่นาย Fehr ถ่ายคลิปและเดินตรงไปหาคุณหมอปายและเพื่อน ซึ่งในตอนแรกคุณหมอปายเหมือนจะไม่รู้ตัว จนกระทั่งนาย Fehr เดินเข้ามาใกล้มาก คุณหมอก็หันมามองและเหมือนจะพยายามหลีกทางให้เพราะคิดว่านาย Fehr จะเดินลงบันได แต่กลายเป็นว่าในคลิปได้ยินเสียง "ปั๊ก" เหมือนหมอปายถูกเตะ และนาย Fehr ก็พูดว่า Get the fuxx off (ไสหัวไปเดี๋ยวนี้) ทำให้หมอปายและเพื่อนรีบลุกออกมาจากตรงนั้น