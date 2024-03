นี่สะอาดแล้วใช่ไหม... จ้างทีมงานทำความสะอาดบ้าน ราคา 15,000 แต่ผลงานที่ได้ ถึงกับล้มทั้งยืน

ผู้ใช้ TikTokได้เผยภาพตอนจ้างทีมงานมาทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง ในราคา 15,000 บาท กลับมานึกว่าจะได้เห็นบ้านที่สะอาดกว่าเดิม แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้น สภาพบ้านเหมือนเดิม ยังมีคราบสกปรกและเศษขยะอยู่ ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์แซว อันไหน Before หรือ After จนเจ้าของบ้านออกมาย้ำว่า นี่คือภาพตอน After ผ่านการทำความสะอาดบ้านแล้ว