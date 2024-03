น้องเวฟ รักต่างวัย อัปโปรไฟล์ดำ ตัดพ้อส่อเลิกพี่เล็ก เซย์ Goodbye ให้ FC

น้องเวฟ รักต่างวัย อัปโปรไฟล์ดำ ตัดพ้ออุปสรรคเยอะ ส่อเลิกกับพี่เล็ก แฟนคนปัจจุบัน ทั้งที่กำลังจะแต่งงานกัน อาจจะไม่ได้เจอกันในโลกโซเชียลอีก แต่อนาคตเจอกันใหม่

จากกรณีที่น้องเวฟ รักต่างวัย เผยภาพพี่เล็ก แฟนคนปัจจุบัน พร้อมลองชุดเจ้าสาว วางแผนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567



ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2567 น้องเวฟ รักต่างวัย มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเป็นสีดำ พร้อมกับลงสตอรี่ข้อความว่า ทุกคนครับ หลังจากนี้อาจไม่ได้ลงคลิปกับแฟนแล้วนะครับ ผมอาจออกจากโลกโซเชียลเลย เนื่องจากผมโดนกดดันหลาย ๆ อย่าง ทำให้ผมกับแฟนทะเลาะกัน ผมเหนื่อยมาก ๆ



ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ติดตามและชื่นชมผมนะครับ ไม่มีอะไรมากครับ ผมไม่ดีเอง ไม่โทษใครครับ และอยากขอบคุณพวกพี่เอฟซีมาก ๆ นะครับ ไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีผมในวันนี้ ไว้เจอกันใหม่นะพี่ ๆ Thank you and goodbye