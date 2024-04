นิว Go Alone Around พูดอีกด้าน ปากีฯ ไม่ตรงปก สรุปให้เห็นชัด ๆ อันไหนถูก อันไหนเท็จ !

ภาพจาก Nelson Thaksakorn



ภาพจาก Nelson Thaksakorn

จากกรณีดาราม่าวงการเที่ยวและวงการช่างภาพ เมื่อ ใบเฟิร์น Bivoyage ออกมาพูดถึงทริปปากีสถานที่น่าผิดหวัง กับการไปเที่ยวทริปไพรเวตทิพย์ จากทริปเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ ถ่ายรูปสวย ๆ แต่ช่างภาพที่ไป ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการ กลับรับงานซ้อนจากสปอนเซอร์ และเน้นถ่ายรูปกันเอง ถ่ายรูปเพื่อรีวิวงานตัวเอง จนทำให้ลูกทัวร์ไม่ได้รับการบริการที่เต็มที่ จ่ายเงินมา 50,000 บาท บางคนมีรูปแค่ 2 ใบ













ประเด็นไม่แคร์ลูกทัวร์ - เอาแต่ถ่ายรูปตัวเองเพื่อไปลงเพจ - รับซ้อนงานสปอนเซอร์







ภาพจาก Nelson Thaksakorn ภาพจาก Nelson Thaksakorn





ประเด็นพาลูกทัวร์ไปตามจุดเที่ยวไม่ครบ

ในส่วนที่ว่า ทำไมรถทัวร์คันอื่นขึ้นไปได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้จัดทริปจะว่าอย่างไร แต่เราไม่สามารถรับความเสี่ยงหากเกิดความอันตรายต่อลูกทริป และทางเราต้องขอโทษ ที่ไม่ได้ให้ลูกทริปร่วมตัดสินใจ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะคืนเงินส่วนต่างให้กับลูกทริป ซึ่งจริง ๆ เราไม่ควรขายเส้นทาง Fairy Meadows ตั้งแต่แรก

ส่วนที่มีรถโค้ช 3 คันไปออกเดินทางพร้อมกันนั้น มีบางจุดไม่ได้ไปด้วยกันทุกวัน ทุกเส้นทาง แต่ละคันมีเส้นทางของตัวเอง







ภาพจาก Bivoyage





ภาพจาก Nelson Thaksakorn ภาพจาก Bivoyageภาพจาก Nelson Thaksakorn

ประเด็นทำไมถึงเปลี่ยนทัวร์ท้องถิ่นที่ปากีสถาน

การที่ฝั่งตนไม่อยากให้ใครรู้ว่าใช้ทัวร์ท้องถิ่นเจ้าไหน เพราะจะมีการเปิดเผยในเรื่องราคา อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนเลือกที่จะไปคุยกับทัวร์ท้องถิ่นและซื้อทัวร์ท้องถิ่นเองในราคาที่ถูกกว่า ในการจัดทริปครั้งนี้ ทางนิวและเนลสันต้องการมาเที่ยวเองด้วย จึงต้องจัดทริปให้พอในส่วนของค่าดำเนินการต่าง ๆ และนำมาเป็นส่วนลดของค่าใช้จ่ายที่ทางเราต้องจ่ายเองบ้าง อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้หวังกำไรมาก เอาแค่พอได้ค่าดำเนินการต่าง ๆ เท่านั้น เราไม่ได้ทำทัวร์เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว

ประเด็นเอเจนซี่ : โดนอ้างชื่อเพราะไม่อยากมีปัญหา ความแตกปัญหาหนักกว่าเดิม

และที่นิวและเนลสันมีการอ้างชื่อเอเจนซี่หลายครั้ง ทำให้เอเจนซี่ได้รับความเสียหาย ทั้งที่เอเจนซี่ไม่ได้รับส่วนแบ่งใด ๆ จากการจัดทริป ไม่ใช่คนเริ่มจัดทริป แต่เป็นนิวและเนลสันที่เป็นคนริเริ่มทริป ทางนิวและเนลสันรับปากกับลูกทริปว่าจะประสานคืนส่วนต่างจากเอเจนซี่ให้จริง และที่ทำไปก็เพราะต้องการแสดงความรับผิดชอบในเบื้องต้นไปก่อน ทั้งที่ไม่ควรทำ และเหตุที่นิวและเนลสันไม่บอกลูกทัวร์แต่แรกว่าเอเจนซี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะต้องการที่จะแก้เรื่องนี้ด้วยตัวเอง จนเป็นเหตุให้เอเจนซี่ได้รับความเสียหายระยะยาว







ภาพจาก Wanarat Thaweelarb ภาพจาก Wanarat Thaweelarb





ประเด็นลูกทัวร์จองตั๋วเครื่องบินแพง- ประเด็นคืนเงิน

ในขณะเดียวกัน ลูกทัวร์บางคนที่ซื้อตั๋วแพงนั้น เป็นความผิดของทางเราเองที่อยากให้ลูกทริปจองตั๋วเอาไว้ก่อน เพราะตั๋วไปปากีสถานราคาขึ้นไวมาก แต่ไม่คิดว่าหากคนที่ไปร่วมทริปไม่ถึงกำหนดขั้นต่ำแบบไพรเวต ก็ไม่ควรให้ผู้ร่วมทริปจองตั๋วไว้ก่อน ทางเราขาดประสบการณ์ตรงนี้ เราควรเก็บเงินมัดจำไว้ หากคนเดินทางไม่ถึงก็ค่อยคืนค่ามัดจำไป แต่กลับเลือกให้ทุกคนคอนเฟิร์มตั๋วกันไปแม้คนร่วมทริปไม่ถึงขั้นต่ำที่จะเดินทางแบบส่วนตัวได้ และที่ไม่แจ้งว่าทริปนี้จะเป็นกรุ๊ปรวม เพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจก่อนนั้น เป็นความผิดพลาดของเราเอง











ภาพจาก Wanarat Thaweelarb ภาพจาก Wanarat Thaweelarb



ภาพจาก Bivoyage





ภาพจาก Bivoyage

การไปเที่ยวปากีสถานในครั้งนี้ เนลสัน Nelson and his planet และ นิว Go Alone Around ได้ไปด้วยกันในฐานะช่างภาพของทริป แต่ทางเนลสันรับงานซ้อนของสปอนเซอร์ จึงมัวแต่ถ่ายรูปของงานตัวเองลงเพจ ละเลยการถ่ายรูปให้ลูกทัวร์ จนลูกทัวร์ได้รูปไม่ครบ บางคนได้รูปทั้งทริปแค่ 2 รูปนิวยอมรับว่าไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นช่างภาพของทัวร์ให้ดี จุดท่องเที่ยวที่ควรจะแจ้งให้ลูกทัวร์ทราบ ก็คิดไปเองว่าลูกทัวร์จะเดินตามมา จึงไม่ได้บอก ทางนิวและเนลสันมีการเอาสินค้าของสปอนเซอร์มาถ่ายรูปทำรีวิวจริง เดินไปบังมุมจริง ปล่อยปละละเลยลูกทัวร์จริง เนลสันจะเน้นถ่ายรูปแลนด์สเคป นิวที่ควรจะเน้นถ่ายรูปลูกทัวร์เป็นหลัก แต่นิวก็ไม่ทำ และมีรูปในกล้องนิวน้อยกว่าในกล้องของเนลสัน เราไม่ตระหนักว่าเรามาในฐานะอะไร และยินดีที่จะให้ลูกทริปคิดเงินส่วนนี้คืนในเรื่องของการบังมุมโดรนนั้น นิวยอมรับว่าทำจริง ตอนนั้นลูกทัวร์กำลังจะถ่ายภาพโดรน แต่นิวได้เดินไปใกล้ และหยุดทันทีตรงนั้น แต่ไม่ถอยออกไปหรือกลับ เพราะตอนแรกคิดว่ารูปโดรนไม่น่าติด จนลูกทัวร์ถ่ายรูปด้วยโดรนเสร็จ นิวกำลังจะเดินไปตรงนั้นก็ไม่เดินแล้ว หันหลังกลับไปที่รถแทน และไม่รู้จริง ๆ ว่านิวไปติดในรูปโดรนของลูกทัวร์มีการเปลี่ยนแพลน ไม่ได้ไปที่ Fairy Meadow ทั้งที่มีการโปรโมตเอาไว้ แพลนเปลี่ยนแต่ไม่มีการแจ้งลูกทัวร์ให้ช่วยตัดสินใจทางนิวและเนลสันทำแพลนเองทั้งหมด ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการเดินทางที่ทางเรากำหนดไว้ และมีการประเมินความปลอดภัยรวมถึงเรื่องระยะเวลาของการเดินทางต่างๆ เพื่อให้ลูกทริปสามารถเดินทางไปเที่ยวตามจุดต่างๆ ได้ ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยที่ทางทัวร์ท้องถิ่นจะปรับแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในจุดนี้ ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่คณะทัวร์ไม่สามารถไปได้ เช่น Fairy Meadows เนื่องมาจากทัวร์ท้องถิ่นไม่แนะนำให้ไปช่วงนั้น เพราะมีหิมะปกคลุมตามทาง เสี่ยงต่อการนั่งรถจี๊ปและขี่ม้าขึ้นไป และก่อนเดินทางก็มีการแจ้งให้ทราบก่อนว่า ทำไมบางจุดเราถึงไปไม่ได้ในระหว่างที่อยู่ในทริป ใบเฟิร์นไม่พอใจกับการบริการของนิวและเนลสัน ในฐานะผู้นำทัวร์ ทางนิวและเนลสันรับปากว่าจะมีการคุยกับเอเจนซี่ให้ จนเมื่อได้มาคุยกับเอเจนซี่ ทำให้ทางใบเฟิร์นทราบว่ามีการเปลี่ยนทัวร์ท้องถิ่น และเหตุที่ต้องเปลี่ยนทัวร์ท้องถิ่น เพราะนิวและเนลสันมองว่า ไม่อยากให้ลูกทัวร์ ติดต่อทัวร์ท้องถิ่นเองนิวชี้แจงว่า ได้มีการแจ้งไปในกลุ่มก่อนเดินทางแล้วว่าจะมีการพาลูกทัวร์ไปรวมรถกับอีกกรุ๊ปที่ทัวร์ท้องถิ่นจัดไว้ให้ได้รถโค้ช 1 คันใหญ่ แต่ทางเราควรจัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามทริปที่ขาย ถ้าขายทริปไพรเวต ก็ควรจัดให้ไพรเวตแม้ว่าทางเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแม้จะมีการเปลี่ยนทัวร์ท้องถิ่นแล้ว แต่จำนวนผู้ร่วมทริปก็ยังไม่ถึงตามจำนวนที่จะเปิดรถโค้ชใหญ่ได้ จึงต้องนำลูกทัวร์ไปรวมกับอีกกรุ๊ปได้ แต่แพลนเที่ยวทุกอย่างนั้น เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้ในระหว่างที่อยู่ในทริป ใบเฟิร์นไม่พอใจกับการบริการของนิวและเนลสัน ในฐานะผู้นำทัวร์ ทางนิวและเนลสันรับปากว่าจะมีการคุยกับเอเจนซี่ให้ แต่สุดท้ายกลับพบว่า เอเจนซี่บอกว่าเงินทุกอย่างอยู่ที่นิวและเนลสัน เอเจนซี่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยทางนิวและเนลสันยอมรับว่ามีการอ้างชื่อเอเจนซี่จริง ทั้ง ๆ ที่เอเจนซี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ไปแล้ว และทางเอเจนซี่ก็โอนเงินค่ามัดจำลูกทริป 3 คนที่เคยโอนมาให้เอเจนซี่ มาให้กับทางนิวและเนลสันก่อน เพื่อให้ทั้งสองคนไปรับช่วงต่อจริง และทางนิวและเนลสันจึงเอาเงินนี้ไปจ้างทัวร์ท้องถิ่นเจ้าใหม่ และแม้ว่าทางเอเจนซี่จะปฏิเสธรับค่าทริปจากลูกทัวร์ต่อ แต่ทางนิวและนลสันก็บอกให้ทางเอเจนซี่ช่วยเก็บเงินส่วนที่เหลือของลูกทัวร์ทั้ง 3 คนต่อ เพราะไม่อยากให้ลูกทัวร์มองว่า ทริปมีปัญหา และเมื่อลูกทัวร์ได้โอนเงินให้เอเจนซี่ทั้งหมด เอเจนซี่ก็โอนเงินต่อมาให้นิวและเนลสันอีกที จึงทำให้เงินของลูกทัวร์ทุกบาท อยู่ที่นิวและเนลสันอย่างไรก็ตาม ทางเอเจนซี่ไม่ใช่บริษัททัวร์ เป็นแค่คนประสานงานกับทัวร์ท้องถิ่นเจ้าแรกเท่านั้น และทางนิวและเนลสันไม่ได้เลือกใช้บริการ เอเจนซี่จะติดต่อกับทัวร์ท้องถิ่นเจ้านี้เจ้าเดียวส่วนเรื่องตั๋วเครื่องบินนั้น ในช่วงที่มีการเช็กราคาในช่วงปลายเดือนมกราคม ราคาตั๋วอยู่ที่ 42,000-48,000 บาท และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ราคาตั๋วก็ลงมาที่ 38,000 บาท จึงมีการทักไปหาใบเฟิร์นว่าราคาตั๋วลงมาแล้ว และในวันที่ 14 กุภาพันธ์ ทางลูกทัวร์ก็จองตั๋วได้ในราคา 37,000 บาท เมื่อใบเฟิร์นจองตั๋วแล้ว ทางนิวและเนลสันจึงลากใบเฟิร์นเข้าในกลุ่มลูกทัวร์ส่วนคำถามที่ว่า ตั๋วเครื่องบินของนิวและเนลสันเป็นตั๋วสปอนเซอร์จากลูกค้าหรือไม่ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อนว่าจะให้พูดได้ไหม เป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ส่วนเรื่องค่าทริปที่ปากีสถาน ทางนิวและเนลสันจ่ายกันเองในส่วนการคืนเงินนั้น มีทางนิวและเนลสันได้คืนเงินส่วนต่างของทริปคนละ 5,900 บาท, คืนเงินที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพได้คนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้นคืนเงิน 8,400 บาท ให้กับลูกทริปทุกคนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน