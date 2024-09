คิง เพาเวอร์ เฟ้นหาสุดยอดคนดนตรี THE POWER BAND 2024 SEASON 4 ได้ 2 แชมป์วงดนตรีหน้าใหม่

คิง เพาเวอร์ ปิดฉาก THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เวทีประกวดวงดนตรีคุณภาพระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ได้ 2 วงดนตรีหน้าใหม่คว้าแชมป์ พร้อมส่งท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก อิ้งค์ วรันธร และ 4EVE

ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับการประกวดวงดนตรีคุณภาพสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศ THE POWER BAND 2024 SEASON 4 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จับมือกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ 6 ค่ายเพลงชั้นนำ ได้แก่ Muzik Move, LOVEIS Entertainment, Small Room, What The Duck, Warner Music Thailand และ XOXO Entertainment เพื่อสานต่อความฝันให้กับคนดนตรีรุ่นใหม่ทั้งรุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคลทั่วไป ได้เข้าสู่วงการดนตรีของประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท พร้อมร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ

สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนั้น ได้รวมสุดยอดคนดนตรีจาก 5 สนามแข่งขันทั่วประเทศ จำนวน 29 วง แบ่งเป็น 2 รุ่นด้วยกัน ดังนี้

รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยม (High School Class) จำนวน 15 วง ได้แก่ วง Savvy จาก Horwang and Denla British School กรุงเทพมหานคร, วง I Love Wednesday โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร, วง Belebt โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย, วงนิวคลัสเตอร์ แบนด์ สังกัดอิสระ จ.นครราชสีมา, วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร, วง Hidden Track โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, วง Heritage โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่, วง Pongzun (ป๋องสั้น) โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี, วง E.H.C.B โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่, วง FUNNY BAND BY KMG โรงเรียนดนตรี KONGMUSICGROUP จ.ภูเก็ต, วง CHADA Band โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต, วง ALICEMAN สังกัดอิสระ, วง KC string combo band โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จ.สงขลา, วง DS.RU.Band โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร , วง Thanks Mom สังกัดอิสระ กรุงเทพมหานคร และวง JELLY DRY AGED โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี

รุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) จำนวน 14 วง ได้แก่ วง Sisweet จ.ชลบุรี, วง BLACK COFFEE จ.นครราชสีมา, วง PicLic Band จ.เชียงใหม่, วง Fushion Island กรุงเทพมหาคร, วงอรชร จ.สมุทรปราการ, วงเฉลิมเกษ จ.ศรีสะเกษ, วง 18.00 น. จ.เชียงใหม่, วง UnToxic จ.ลำพูน, วง Boy in love กรุงเทพมหาคร, วง Ride จ.มหาสารคาม, วง The Six Sons จ.ภูเก็ต, วง Whales Six กรุงเทพมหาคร, วง Khaenika (เกณิกา) กรุงเทพมหาคร และวง Banana Grill จ.มหาสารคาม

ก่อนเริ่มประกาศผลรางวัล นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวย้ำถึงจุดยืนในการจัดงานครั้งนี้ว่า “กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งพัฒนาส่งเสริมศักยภาพคนไทยในด้านดนตรี (Music Power) และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยก้าวสู่เวทีดนตรีในระดับสากล พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้จัดเวทีการประกวดวงดนตรีในรุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคลทั่วไป ผ่านโครงการ THE POWER BAND เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ผ่านมาเวทีนี้ได้จุดประกายความฝันให้กับนักดนตรีจำนวนมาก เป็นเวทีแห่งโอกาสที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ จนมีวงดนตรีที่เข้าตาค่ายเพลง แล้วถูกดึงตัวไปปั้นให้เป็นศิลปินหน้าใหม่โลดแล่นในวงการเพลงไทยอย่างวง Kryptonyte ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ และยังมีน้อง ๆ ที่กำลังรอเปิดตัวเป็นลำดับถัดไปอยู่ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของเวที THE POWER BAND”

ทางด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยามหิดล ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในปีนี้ กล่าวว่า “เวที THE POWER BAND เป็นการประกวดที่มากกว่าการแข่งขันวงดนตรี เพราะเรากำลังสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนให้กับอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยสามารถแข่งดนตรีได้ในระดับสากล โดยเฉพาะเวทีนี้ที่มีความยาก เน้นทักษะเชิงทฤษฎีที่ถูกต้อง จึงเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีทั้งระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาเวทีปล่อยของ นอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม THE POWER BAND MUSIC CAMP 2024 ค่ายดนตรีที่มีมิวสิกกูรูระดับประเทศมาถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่ม แนวคิดการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ การสร้างฐานแฟนเพลง การเรียบเรียงดนตรี การเขียนเนื้อเพลง และการเตรียมความพร้อมในการเล่นคอนเสิร์ต เป็นต้น”

สำหรับบรรยากาศในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้น วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบทุกวงต่างโชว์ของ งัดความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ทำผลงานออกมาได้น่าประทับใจ ชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใคร และผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งตามรุ่นได้ดังนี้

รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class)

รางวัลชนะเลิศ : วง DS.RU.BAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

วง DS.RU.BAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วง Savvy โรงเรียน Horwang and Denla British School กรุงเทพมหานคร

วง Savvy โรงเรียน Horwang and Denla British School กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วง Thanks Mom สังกัดอิสระ กรุงเทพมหานคร

วง Thanks Mom สังกัดอิสระ กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย : วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร

วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร รางวัลชมเชย : วง E.H.C.B. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

วง E.H.C.B. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ รางวัล Best Music Creative Award : วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร

รุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist)

รางวัลชนะเลิศ : วง Boy in love กรุงเทพมหานคร

วง Boy in love กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วงเฉลิมเกษ จ.ศรีสะเกษ

วงเฉลิมเกษ จ.ศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วง Ride จ.มหาสารคาม

วง Ride จ.มหาสารคาม รางวัลชมเชย : วง The Six Sons จ.ภูเก็ต

วง The Six Sons จ.ภูเก็ต รางวัลชมเชย : วง Whales six กรุงเทพมหานคร

วง Whales six กรุงเทพมหานคร รางวัล Best Composition Award : เพลงหมดรัก วง Boy in love กรุงเทพมหานคร

รางวัล Outstanding Player : นักดนตรียอดเยี่ยม

รุ่นมัธยมศึกษา : นายวรชน เติมวิทย์ขจร กีตาร์ วง Savvy กรุงเทพมหานคร

นายวรชน เติมวิทย์ขจร กีตาร์ วง Savvy กรุงเทพมหานคร รุ่นมัธยมศึกษา : นางสาวอัญชิสา สมศรี, นางสาวพัดชา มหาวงศ์, นางสาวนิตยา ยอดสิงห์ ร้องนำ วง Belebt โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

นางสาวอัญชิสา สมศรี, นางสาวพัดชา มหาวงศ์, นางสาวนิตยา ยอดสิงห์ ร้องนำ วง Belebt โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย รุ่นบุคคลทั่วไป : นายชยกรม จันทร์เพ็ญ คีย์บอร์ด วง Fusion Island กรุงเทพมหานคร

นายชยกรม จันทร์เพ็ญ คีย์บอร์ด วง Fusion Island กรุงเทพมหานคร รุ่นบุคคลทั่วไป : นายภัคธร ราชฉวาง ร้องนำ วง Boy in love กรุงเทพมหานคร

หลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัลแล้วก็ปิดท้ายงานกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของไทยอย่าง อิ้งค์ วรันธร และเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต 4EVE ที่มาร่วมโชว์พลังเสียงในฐานะศิลปินไอดอล พร้อมเอนเตอร์เทนความสนุกให้กับน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด

ขอแสดงความยินดีกับทุกวงดนตรีและผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้โชว์ศักยภาพจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการปิดฉากการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ ส่วนใครที่พลาดรางวัลไปไม่ต้องเสียใจ กลับไปฝึกฝีมือกันเพิ่ม แล้วมาลงสนามกันใหม่กับ THE POWER BAND ที่จัดโดย คิง เพาเวอร์ ซึ่งจะมีขึ้นอีกเมื่อไหร่นั้นเราจะมาอัปเดตให้ติดตามกันอย่างแน่นอน