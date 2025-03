Session : ‘HR is Dead’ Reinvent People Strategy for The Next Decade พลิกกลยุทธ์บริหารคนเพื่อองค์กรแห่งอนาคต โดยอภิชาติ ขันธวิธิ, CEO of QGEN Consultant ชวนเปลี่ยนมุมมองของการทำงาน HR และการสร้าง Culture ขององค์กรที่ช่วยดึงดูดคนไว้ และช่วยรักษาพนักงาน Talent ไว้ในองค์กรด้วย