HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไทย - สวีเดน ศึกชิงแชมป์โลก นัด 2 แพ้ชนะได้เสียคะแนนอันดับโลกเท่าไร เกมนี้สำคัญ

         ดูวอลเลย์บอลไทย สวีเดน ชิงแชมป์โลก 2025 ได้ทางช่องไหน พร้อมเปิดเผยคะแนนอันดับโลก ผลแพ้ชนะได้เสียเท่าไร เกมนี้สำคัญมาก


วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

         วันที่ 24 สิงหาคม 2568 วอลเลย์บอลหญิงไทย มีการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ในนัดที่ 2 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่นัดแรกเอาชนะอียิปต์มาได้ ถ้านัดนี้ชนะอีกก็จะเพิ่มโอกาสการเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป

         ขณะเดียวกัน อันดับโลกก็สำคัญ ผลแพ้ชนะมีความหมาย ซึ่งกระปุกดอทคอมได้คำนวณคะแนนมาให้ว่า ไทยจะได้กี่แต้ม ถ้าชนะสวีเดน

ช่องทางถ่ายทอดสด

         ดูวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 เวลา 20.30 น. 



ผลแพ้ชนะ มีผลต่อคะแนนในอันดับโลกเท่าไร

         ก่อนเกมไทยรั้งอันดับ 20 ของโลก สวีเดนที่ 24 อันดับถือว่าต่างกันไม่มาก ดังนั้นผลแพ้ชนะคู่นี้จะมีผลคะแนนสูงกว่านัดอียิปต์ ถ้าไทยชนะก็ได้แต้มพอสมควร แต่ถ้าแพ้ก็เสียแต้มไปเยอะเช่นกัน ในฐานะเป็นทีมอันดับโลกสูงกว่า ดังนี้
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025
ภาพจาก volleyballworld

1. ไทยชนะ

          - 3-0 เซต ได้ 11.52 คะแนน
          - 3-1 เซต ได้ 8.39 คะแนน
          - 3-2 เซต ได้ 5.27 คะแนน

2. ไทยแพ้

          - 0-3 เซต เสีย 13.48 คะแนน
          - 1-3 เซต เสีย 10.36 คะแนน
          - 2-3 เซต เสีย 7.23 คะแนน






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไทย - สวีเดน ศึกชิงแชมป์โลก นัด 2 แพ้ชนะได้เสียคะแนนอันดับโลกเท่าไร เกมนี้สำคัญ โพสต์เมื่อ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 10:48:15 8,256 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ปราสาทตาเมือนธม วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา รถไฟฟ้า 20 บาท วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หุ้นกู้ออกใหม่ วันออกพรรษา แคปชั่นแดดร้อน 2568 ปราสาทตาควาย เงินเดือนข้าราชการ 2568 ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย