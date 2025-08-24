ไทย - สวีเดน ศึกชิงแชมป์โลก นัด 2 แพ้ชนะได้เสียคะแนนอันดับโลกเท่าไร เกมนี้สำคัญ

ดูวอลเลย์บอลไทย สวีเดน ชิงแชมป์โลก 2025 ได้ทางช่องไหน พร้อมเปิดเผยคะแนนอันดับโลก ผลแพ้ชนะได้เสียเท่าไร เกมนี้สำคัญมาก
ภาพจาก volleyballworld
1. ไทยชนะ
- 3-0 เซต ได้ 11.52 คะแนน
- 3-1 เซต ได้ 8.39 คะแนน
- 3-2 เซต ได้ 5.27 คะแนน
2. ไทยแพ้
- 0-3 เซต เสีย 13.48 คะแนน
- 1-3 เซต เสีย 10.36 คะแนน
- 2-3 เซต เสีย 7.23 คะแนน
วันที่ 24 สิงหาคม 2568 วอลเลย์บอลหญิงไทย มีการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก 2025 หรือ Volleyball World Championship 2025 ในนัดที่ 2 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่นัดแรกเอาชนะอียิปต์มาได้ ถ้านัดนี้ชนะอีกก็จะเพิ่มโอกาสการเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายต่อไป
ภาพจาก volleyballworld
ภาพจาก volleyballworld
ก่อนเกมไทยรั้งอันดับ 20 ของโลก สวีเดนที่ 24 อันดับถือว่าต่างกันไม่มาก ดังนั้นผลแพ้ชนะคู่นี้จะมีผลคะแนนสูงกว่านัดอียิปต์ ถ้าไทยชนะก็ได้แต้มพอสมควร แต่ถ้าแพ้ก็เสียแต้มไปเยอะเช่นกัน ในฐานะเป็นทีมอันดับโลกสูงกว่า ดังนี้
ภาพจาก volleyballworld
1. ไทยชนะ
- 3-0 เซต ได้ 11.52 คะแนน
- 3-1 เซต ได้ 8.39 คะแนน
- 3-2 เซต ได้ 5.27 คะแนน
2. ไทยแพ้
- 0-3 เซต เสีย 13.48 คะแนน
- 1-3 เซต เสีย 10.36 คะแนน
- 2-3 เซต เสีย 7.23 คะแนน